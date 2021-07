Jeff Bezos, a punto de despegar al espacio con Blue Origin. ¿Dónde ver en vivo el vuelo espacial?

El multimillonario empresario estadounidense Jeff Bezos y sus tres compañeros de tripulación realizaron este domingo (18.07.2021) un curso intensivo de entrenamiento para preparar el vuelo inaugural de su compañía Blue Origin al borde del espacio, previsto para este martes (20.07.2021).

La misión llega días después de que el fundador de Virgin Galactic, Richard Branson, cruzara la última frontera, superando por poco al magnate de Amazon en su batalla de multimillonarios.

Sin embargo, las miras de Blue Origin están más altas: tanto literalmente en términos de la altitud a la que ascenderá su nave reutilizable New Shepard en comparación con el avión espacial de Virgin, como en sus ambiciones futuras.

Bezos fundó Blue Origin en el año 2000, con el objetivo de construir algún día colonias espaciales flotantes con gravedad artificial en las que trabajaran y vivieran millones de personas.

En la actualidad, la empresa está desarrollando un cohete orbital de carga pesada llamado New Glenn y también un módulo de aterrizaje en la Luna que espera contratar a la NASA en el marco del programa Artemis.

"Han realizado 15 vuelos sin tripulación del New Shepard con éxito y llevamos años esperando a ver cuándo van a empezar a hacer volar a la gente", dijo a la AFP Laura Forczyk, fundadora de la empresa de consultoría espacial Astralytical, que calificó este momento de "emocionante" para los entusiastas.

El cohete New Shepard de Blue Origin, de 18 metros, acelerará hacia el espacio a una velocidad tres veces superior a la del sonido, o Mach 3, antes de separarse de la cápsula y regresar para un aterrizaje vertical.

¿Dónde ver en vivo el despegue del New Shepard?

El New Shepard despegará el 20 de julio a las 8:00 horas (1300 GMT) desde una remota instalación en el desierto del oeste de Texas llamada Launch Site One, a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad más cercana, Van Horn.

El evento se transmitirá en directo en BlueOrigin.com desde una hora y media antes.

En el viaje de 11 minutos previsto desde las instalaciones del Launch Site One de la compañía participarán la persona de más edad que jamás haya ido al espacio –la pionera aviadora Wally Funk, de 82 años– y el más joven –el estudiante de física Oliver Daemen, de 18 años–. Junto a ellos, en el lanzamiento de Blue Origin estarán Bezos, fundador y actual presidente ejecutivo de Amazon.com Inc, y su hermano Mark Bezos.

El gran ausente en la tripulación el misterioso ganador de una subasta de 28 millones de dólares por un asiento, que tuvo "conflictos de agenda" y participará en un futuro vuelo, y que ha pedido permanecer en el anonimato, dijo la compañía.

Primer vuelo sin piloto al espacio

La misión representaría el primer vuelo sin piloto al espacio con una tripulación totalmente civil. Blue Origin, que no llevará a bordo a ningún astronauta de su plantilla ni a personal capacitado, expresó su confianza en una reunión informativa el domingo.

"Actualmente no estamos trabajando en ningún problema abierto y el New Shepard está listo para volar", dijo el director de vuelo Steve Lanius, añadiendo que el pronóstico del tiempo parecía favorable para el despegue programado a las 8 a.m. CDT (1300 GMT) del martes.

¿Qué se tiene planeado tras el despegue?

Tras el despegue, New Shepard acelerará hacia el espacio a velocidades superiores a Mach 3 utilizando un motor de hidrógeno líquido/oxígeno líquido sin emisiones de carbono.

La cápsula se separa pronto de su propulsor y los astronautas se desabrochan y comienzan a experimentar la ingravidez.

La tripulación pasará unos minutos más allá de la línea de Karman –el límite internacionalmente reconocido entre la atmósfera terrestre y el espacio, a 62 millas de altura (100 kilómetros), mientras la nave alcanza su punto máximo a 65 millas de altura (106 kilómetros).

Podrán admirar la curvatura del planeta desde las grandes ventanas que abarcan un tercio de la superficie de la cabina.

El propulsor regresa de forma autónoma a una plataforma de aterrizaje situada al norte de su lugar de lanzamiento, mientras que la cápsula cae libremente hacia la Tierra antes de desplegar tres paracaídas gigantes, y finalmente un propulsor, para aterrizar suavemente en el desierto del oeste de Texas.

El fundador de Amazon y Blue Origin, Jeff Bezos, se dirige a los medios de comunicación para hablar sobre el cohete acelerador New Shepard y la cápsula de tripulación.

Poco se sabe de los futuros planes turísticos de Blue Origin

Más allá del primer vuelo, se sabe relativamente poco sobre los futuros planes turísticos de Blue Origin. La empresa tiene un historial de secretismo, y su existencia no se hizo pública hasta tres años después de su creación. Después, siguió una política de "silencio autoimpuesto" hasta 2015.

A diferencia de Virgin Galactic, Blue Origin no ha empezado a vender oficialmente los billetes: Daemen ganó su plaza a través del proceso de subasta. La empresa quiere realizar dos vuelos más este año, y luego "muchos más" en 2022, dijo a AFP.

Forczyk, el analista, dijo que todo dependerá del nivel de demanda que se genere con estos primeros vuelos, y de lo bien que se recupere la industria de los accidentes "que inevitablemente habrá, porque los vuelos espaciales son inherentemente arriesgados."

SpaceX, de Elon Musk, entrará en liza en septiembre con una expedición orbital exclusivamente civil en su Crew Dragon, y se está asociando con otra empresa, Axiom, para realizar visitas a la Estación Espacial Internacional.

FEW (AFP, AP, Reuters, Blue Origin)