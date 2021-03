Japón insiste: agua contaminada de Fukushima será lanzada al mar

La huella de Fukushima

¿Aguas radioactivas en el Pacífico?

Para controlar a las masas de agua en la central atómica, la Agencia de Energía Atómica japonesa (NRA) no descarta bombearla hacia el océano, siempre y cuando los valores radioactivos no superen los valores límite. Según el jefe de la NRA, Shunichi Tanaka, eso sería “inevitable”, ya que no se cuenta con depósitos que puedan contener las enormes cantidades de agua.