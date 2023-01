James Cameron encargó estudio científico sobre si Jack podría haber sobrevivido en "Titanic"

Con la ayuda de la ciencia, el director de "Titanic", James Cameron, quiere poner fin a la discusión sobre si su película clásica no podría haber tenido un final feliz después de todo. "Hicimos un estudio científico para acabar de una vez por todas con todo este asunto y clavarle una estaca en el corazón", declaró en diciembre el director de 68 años al Toronto Sun.

La cuestión sigue siendo objeto de acalorado debate 25 años después del éxito de taquilla (estreno en los cines estadounidenses: 19 de diciembre de 1997): ¿No habría encajado el protagonista Jack Dawson, interpretado por Leonardo DiCaprio, en la puerta donde su amante Rose flotó en el mar tras el hundimiento del barco?

Cameron compartió previamente en una entrevista con la BBC en 2019 que no había "ningún debate" sobre lo que debería haber sucedido con el personaje de Jack, y que el debate en sí era "estúpido".

James Cameron: "Solo uno podría sobrevivir"

Cameron quiere ahora poner fin al debate: para su experimento, dice, se recreó la balsa. Dos dobles con la misma masa corporal que los protagonistas fueron introducidos en agua helada equipados con sensores para determinar sus posibilidades de supervivencia mediante diversos métodos. Cameron resumió el resultado: "Era imposible que ambos hubieran sobrevivido. Solo uno podría sobrevivir". El experimento se mostrará en un especial de "National Geographic" en febrero. "Quizá después de 25 años no tenga que lidiar con ello".

En la entrevista, Cameron subrayó que no se arrepiente del final: "Tenía que morir. Es como Romeo y Julieta. Es una película sobre el amor, el sacrificio y la mortalidad. El amor se mide por el sacrificio que hace".

"¡Habría sitio de sobra!"

No es la primera confesión de Cameron sobre la polémica de la puerta. En 2017, declaró a la revista Vanity Fair: "Si hubiera vivido, el final de la película no habría tenido sentido". Winslet dijo poco después en el programa Late Show de Stephen Colbert: "Debería haberse esforzado más por entrar". Winslet y Colbert recrearon la escena y demostraron: ¡habría sitio de sobra!

Para el estudio del próximo especial de Cameron -que coincidirá con la restauración en 4K de Titanic que llegará a los cines en febrero- se tomó a "dos dobles que tenían la misma masa corporal" que Winslet y DiCaprio.

Celine Dion, que cantó la canción del Titanic "My Heart Will Go On", sugirió en 2019 que Jack estaba tan congelado por el agua fría del océano que ya no tenía fuerzas para saltar sobre la puerta. DiCaprio también fue preguntado al respecto en 2019 en una entrevista en el canal "MTV" por los también actores Brad Pitt (55) y Margot Robbie (29). A diferencia de Cameron, Winslet y Dion, DiCaprio se limitó a decir: "Sin comentarios".

FEW (dpa, Toronto Sun)