Jamenéi reafirma su oposición al diálogo con Washington

El Guía Supremo iraní, Ali Jamenéi, reafirmó este domingo (3.11.2019) su oposición a cualquier diálogo con Washington. En la víspera de la conmemoración del cuadragésimo aniversario de la ocupación de la embajada estadounidense en Teherán, Jamenéi se pronunció a través de su cuenta de Twitter oficial: "Los que vean en las negociaciones con Estados Unidos la solución de todos los problemas seguramente se equivocan", dijo Jamenéi. "La oposición constante a las negociaciones con Estados Unidos es uno de los instrumentos importantes de los que dispone Irán para impedir que se asienten en nuestro querido país", declaró.

"Discutir con los estadounidenses no llevará a nada porque se sabe de antemano y sin lugar a dudas que eso no conducirá a nada", prosiguió Jamenei. "(Estados Unidos) dice: dejen de intervenir en Oriente Medio, de tener misiles, al final dirán: dejen de insistir en el uso del velo islámico" por parte de las mujeres. "Sus exigencias no tienen límites", añadió.

Jamenéi recordó que EE.UU. ha querido limitar la capacidad militar de Irán, pero que, al no ceder Teherán a sus demandas, ahora cuenta con misiles de precisión con un alcance de 2.000 kilómetros. "La insistencia de EE.UU. por negociar tiene como objetivo decirle al mundo que la máxima presión y las sanciones finalmente dieron resultado y que los iraníes se arrodillaron", apostilló. En su opinión, el rechazo a negociar con EE.UU. "mostrará al mundo la verdadera grandeza y autoridad de Irán y destruirá la falsa aura de EE.UU."

Ms (afp/efe)

