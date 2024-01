Jürgen Klopp y el Liverpool: "¿Qué más podemos pedir?"

"Simplemente olvidemos esto", dijo Jürgen Klopp en los momentos posteriores a su primer partido desde que anunció el viernes que dejaría el Liverpool. Pero para los aficionados que cantaron su nombre en el primer minuto de la victoria por 5-2 ante el Norwich, a pesar de su petición, será imposible olvidarle, y mucho menos sustituirle.

"No me lo puedo creer. Creo que toda la ciudad está conmocionada, todo el mundo está conmocionado. Aún no lo he asimilado", declaró a DW antes del partido Beryl Mealand, una vecina de Liverpool que lleva más de 50 años yendo a Anfield, el legendario estadio del Liverpool. "Vi su entrevista y no hice más que sollozar. No paré de llorar. Pero creo todo lo que ha dicho. Lo ha hecho todo por el club, ¿qué más se puede pedir? Nos ha devuelto a la cima".

Cuando Klopp llegó al noroeste de Inglaterra en 2015, el Liverpool no había ganado la Premier League (o Primera División, como se conocía anteriormente) desde 1990, una espera impensable para uno de los clubes con más historia de Inglaterra. Además de poner fin a esa racha en 2019-20, el ex entrenador del Borussia Dortmund ha ganado casi todo lo demás: una Liga de Campeones en 2019 y las dos copas nacionales en 2022. Es muy posible que haya más esta temporada, pero para muchos de los aficionados fuera de Anfield se trata de algo más que trofeos.

"Es uno de los nuestros", declaró a DW Matt Haydock, aficionado local del Liverpool. "Se ha encariñado con la ciudad y es un Scouser honorario, como él dice. Y ahora es nuestro para siempre". A la gente de Liverpool se los llama también "Scousers".

"Scouser" honorario

El centrocampista Curtis Jones, nacido y criado en Liverpool, compartió esos sentimientos, diciendo a ESPN que Klopp es "el padre de toda la ciudad".

De sus palabras se desprende que Klopp se siente igualmente enamorado. "Recibir la llave de la ciudad fue uno de los momentos más especiales de toda mi vida", declaró el viernes al sitio web del club. "Fue tan especial, fue increíble. Y me convirtió en un liverpuliano o Scouser honorario".

Una y otra vez, los aficionados del Liverpool elogiaron la honradez, integridad, humanidad y trabajo de su entrenador. La gente de Liverpool ve en sí misma aquellas características, los aficionados se enorgullecen de resistir y de recuperarse de los reveses.

Algunos de ellos se vieron sobre el césped el domingo, cuando el Liverpool barrió a un Norwich entrenado por el también alemán David Wagner, que eligió a Klopp como padrino de su boda hace muchos años. Aunque el Liverpool lidera la Premier League, está en la final de la Copa de la Liga y sigue en la Copa de Inglaterra y la Europa League, habrá pruebas más duras en la última temporada de Klopp antes de tomarse un descanso indefinido del fútbol. "En los partidos, tenemos que ser guerreros y no celebrar al anciano que está en la banca", dijo a la BBC tras el partido.

"A decir verdad, el viernes me destrozó el día, pero ya lo estoy asimilando. No nos debe nada, nos lo ha dado todo", comentó Haydock.

¿Una estatua para Klopp?

Agregó que "hay estatuas [para otros], tiene que haber algo para Klopp en los próximos dos años, una vez que se haya ido. Sería un buen homenaje para él, y sería estupendo volver a verle aquí dentro de un par de años, cuando se inaugure".

No está claro dónde estará Klopp en los próximos años. Ni quién será el futuro entrenador del Liverpool. El ex centrocampista del Liverpool Xabi Alonso era el nombre en boca de todos; su equipo, el Bayer Leverkusen, está en lo más alto de la Bundesliga. Pero la sensación generalizada es que Klopp es casi imposible de sustituir.

"Es difícil pensar en ello en este momento, porque todo el mundo quiere hablar de Jürgen Klopp", añade Haydock. Puede que Klopp no lo quiera así, pero es el legado de su trabajo y su carácter.

(gg/ers)