Jürgen Klopp dejará el Liverpool a final de temporada

El entrenador alemán Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool desde 2015, anunció el viernes (26.1.2024) su salida del club al final de la presente temporada. Lo hizo a través de un mensaje a los aficionados en la televisión de la entidad.

"Puedo entender que es una conmoción para mucha gente en este momento cuando lo escuchas la primera vez. Puedo explicarlo: no tengo suficiente energía", señaló el preparador de 56 años, que logró seis grandes títulos con los 'Reds', entre ellos la Champions (2019) y la Premier League (2020).

Seis títulos importantes

Sus adjuntos Pepijn Lijnders y Peter Krawietz también dejarán sus cargos al término de la presente temporada, precisó el actual líder de la Premier League, y que aún está vivo en la Copa de la Liga (clasificado a la final), Copa de Inglaterra (clasificado a cuarta ronda) y Europa League (clasificado a octavos de final). Según explicó, Klopp dio a conocer su decisión a los propietarios del club en noviembre.

"Cuando estábamos sentados juntos y hablábamos de posibles fichajes, de la próxima concentración de pretemporada y de la posibilidad de ir a algún lugar, me vino la idea de no estar ya seguro de estar aquí, lo que me sorprendió a mí mismo", afirmó Klopp en una entrevista en la página de internet del Liverpool.

Desde su llegada al club del Mersey, el 8 de octubre de 2015, el Liverpool ha conquistado seis títulos importantes, entre ellos la Liga de Campeones en 2019 y la Premier League en 2020, treinta años después del último título de los 'Reds' en esta competición. MS (afp/efe)