El anunciado "año sabático" de Klopp dura apenas cinco meses. En octubre de 2015, es presentado como nuevo técnico del FC Liverpool. Cuando se le preguntó por aquello de "I'm the Special One" del entrenador portugués José Mourinho, Klopp respondió: "Yo era un jugador promedio, y en Mainz comencé como un entrenador promedio. Podría decirse que I'm the Normal One".