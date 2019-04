Italia y Francia pidieron cese de las hostilidades en Libia

Italia y Francia pidieron juntas este viernes (19.04.2019) un cese del fuego en Libia y defendieron que la única solución para la crisis es "política”, para lo que será imprescindible una alianza entre ambos Estados europeos, que pugnan en influencia en ese país.

"Nuestra posición absolutamente común es que se debe alcanzar en el plazo más rápido posible un cese del fuego”, resumió el ministro de Exteriores italiano, Enzo Moavero Milanesi, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian (en la foto), en Roma.

La reunión entre los dos ministros se produce después de que el mariscal Jalifa Hafter, el hombre fuerte del este libio, se haya lanzado a la conquista de la zona de Trípoli, controlada por el Gobierno de Fayez al Serraj, apoyado por Naciones Unidas. Tras el alto el fuego, el jefe de la diplomacia italiana consideró necesarios "una tregua humanitaria y un regreso a la mesa de negociaciones” instaurada por la ONU.

Le Drian dijo que "no es posible progresar en Libia si no hay un acuerdo franco-italiano sólido”, ya que ambos países europeos pugnan por la influencia en el país norteafricano. Además, mantienen intereses petrolíferos y en el caso de Italia también estratégicos, pues la mayor parte de los migrantes que llegan a sus costas zarpan desde las descontroladas costas libias. El ministro francés añadió que "no habrá una salida de la crisis si no es política”.

La batalla por el control de Trípoli, que de resultar victoriosa para Hafter le concedería prácticamente el control de todo el país, reveló la red de injerencias extranjeras que vive Libia desde la revolución que en 2011 acabó con la dictadura de Muamar al Gadafi. (EFE)