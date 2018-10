Italia rechaza cambios en su cuestionado presupuesto

El ministro del Interior de Italia y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, afirmó hoy (20.10.2018) que el Gobierno del país continuará defendiendo sus Presupuestos Generales para 2019 porque "son buenos" a pesar de las notas de las agencias de calificación y de las preocupaciones de la Comisión Europea (CE).

Las cuentas de Roma están generando preocupación desde hace semanas en Bruselas. La Comisión Europea considera que el presupuesto de Italia elaborado por el Gobierno de Roma, integrado por el partido antisistema Movimiento Cinco Estrellas y la formación xenófoba Liga, incumple las normas de la eurozona. Italia es una de las naciones más endeudadas del bloque, pero la coalición de Gobierno quiere aumentar considerablemente esa deuda en las cuentas públicas.

Salvini: "Seguiremos hasta el final"

Salvini subrayó que el Ejecutivo del país trabaja para "responder a los problemas de los italianos" y no para "que tengan miedo con las agencias de calificación que en el pasado han fallado en sus predicciones, igual que lo harán esta vez". "Son unos buenos Presupuestos y seguiremos hasta el final", subrayó.

Asimismo, Salvini y Luigi Di Maio afirmaron hoy que el país no quiere salir de la Unión Europea (UE) ni del euro. "No hay ninguna voluntad de salir de la UE o de la moneda única. Estamos bien en la UE, donde queremos modificar las normativas", dijo Salvini en una rueda de prensa, tras lo que cedió la palabra a Di Maio, que señaló que, "mientras dure el Gobierno, no habrá ninguna intención de dejar la UE o la zona euro".

El pasado 18 de octubre, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, dijo en Roma que no quiere una Italia fuera del euro, y pidió diálogo entre el Gobierno italiano y las instituciones comunitarias para llegar a un entendimiento sobre el Presupuesto de este país para 2019.

Di Maio y Salvini celebraron hoy una rueda de prensa junto con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, tras reunirse en un consejo de ministros extraordinario en el que arreglaron las diferencias de los últimos días entre las dos formaciones y conversaron sobre la carta que la Comisión Europea (CE) ha entregado a Roma, con dudas sobre las cuentas para 2019.

Moody's rebaja calificación

En tanto, la agencia de calificación de riesgo Moody's ha rebajado la calificación de Italia debido a los planes presupuestarios de Roma. En lugar de reducirse, argumentó, la deuda pública aumentará en los próximos años a cerca de un 130 por ciento del producto interno bruto PIB, señaló la agencia en un comunicado emitido el viernes.

Hasta la fecha, la agencia estadounidense había calificado al país con "Baa2" y ahora lo ha rebajado a Baa3", lo que supone que las inversiones en bonos italianos siguen siendo en términos generales una buena inversión, pero si la economía empeora, habrá problemas.

FEW (EFE, dpa)

