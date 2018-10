Italia: Gobierno afirma que no rectificará su presupuesto

El ministro de Desarrollo Económico italiano, Luigi Di Maio, adelantó que el Gobierno "no tiene ninguna voluntad de dar marcha atrás" en sus presupuestos expansivos. Frente a esta declaración, la Comisión Europea (CE) ha expresado su "seria preocupación".

El Ejecutivo del Movimiento Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga han presentado unas cuentas para el próximo trienio que prevén un aumento del déficit y del gasto público para financiar e incluir en los presupuestos algunas de las medidas prometidas en campaña.

En concreto, las previsiones del Ejecutivo italiano indican que el déficit este año será del 1,8 por ciento del producto interior bruto (PIB), mientras que aumentará hasta el 2,4 por ciento en 2019, el 2,1 por ciento en 2020 y volverá al 1,8 por ciento en 2021.

El comisario europeo para Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, enviaron durante la noche del viernes (05.10.2018) una carta al Gobierno para expresar su "seria preocupación" por "la desviación significativa de la línea recomendada" en materia presupuestaria.

Además, pidieron a Roma que se asegure que el borrador de los presupuestos, que deberá examinar en Bruselas, "está en línea con las reglas comunes" y concluyeron la misiva declarándose abiertos a "un diálogo constructivo".

Di Maio, sostuvo que ya esperaban que estas cuentas "no gustaran en Bruselas" y vaticinó que "ahora comienza una fase de discusión con la Comisión Europea", en declaraciones a los medios en Roma. También subrayó que "no habrá marcha atrás" y que ni siquiera han preparado un "Plan B". "Estas cuentas no son para desafiar a Bruselas sino que deben recompensar al pueblo italiano que tantas estrecheces ha sufrido", señaló el también vicepresidente del Gobierno.

Di Maio apuntó que en los próximos días el ministro de Economía, Giovanni Tria, dará inicio a la negociación con Europa y que el presidente de la Cámara de los Diputados, Roberto Fico, acudirá en los próximos días a Bruselas para ejercer de mediador.

MN (efe, dpa)

