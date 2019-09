Italia estrena nuevo Gobierno de coalición

El hecho de que los populistas de izquierda y los socialdemócratas intenten trabajar juntos a pesar de su enemistad es bueno para el presupuesto estatal. Los inversionistas parecen confiar en que este nuevo experimento de la política italiana arrojará mejores resultados que la coalición de Gobierno previa, integrada por los ultraderechistas de Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas. El precio de los bonos de la deuda soberana está bajando. Y eso significa que el endeudado Estado italiano puede pedir dinero prestado a un menor costo. En comparación con la prima de riesgo de los bonos de la deuda alemana, la de los bonos de la deuda italiana cayeron en un 1,58 por ciento; ese es su valor más bajo desde marzo de 2018, cuando tuvieron lugar las últimas elecciones parlamentarias en Italia.

El hecho de que el "antipartido” Movimiento 5 Estrellas y la bien establecida formación socialdemócrata puedan cooperar se debe a que los electores del primero votaron a favor de ese trabajo conjunto en una controvertida encuesta online. Según la empresa Rosseau Association, 75.000 de los 115.000 miembros del Movimiento 5 Estrellas con voz y voto participaron en el sondeo de este martes (3.9.2019). 79,3 por ciento de ellos aprobaron la colaboración de ambos partidos, a pesar de que la mayoría de los simpatizantes del Movimiento 5 Estrellas perciben a los socialdemócratas como otra "encarnación” del viejo sistema político.

Democracia de bases con Rosseau

No obstante, la plataforma digital Rosseau –bautizada así en honor al filósofo francés que defendió la idea de la democracia directa– es blanco de críticas por no haber sido transparente ni sobre su funcionamiento ni sobre qué instancia la supervisa. Esa empresa de Internet es propiedad de Davide Casaleggio, hijo de Gianfranco Casaleggio, cofundador del Movimiento 5 Estrellas. A través de una cuenta de Twitter denominada Hack5Stelle se afirmó que la plataforma Rosseau era fácil de manipular. Desde Milán, Enrica Sabbatini, portavoz de Rosseau Association, refutó esa acusación alegando que todos sus servidores y cálculos eran supervisados por un notario.

La eminencia gris del Movimiento 5 Estrellas, el comediante Beppe Grillo, publicó un mensaje en su blog personal –que luego fue republicado en el sitio web de Rosseau– donde llamaba a participar en la votación digital. Ya para entonces había calado profundamente en la cúpula del Movimiento 5 Estrellas la noción de que sólo una coalición con los socialdemócratas impediría la celebración de elecciones anticipadas y la toma del poder por parte de los populistas de extrema derecha de Liga Norte. El jefe de la Liga Norte, Matteo Salvini, dejó que la alianza con el Movimiento 5 Estrellas se desmoronara y especuló con la posibilidad de las elecciones adelantadas, contando con la victoria que casi todas las encuestas le auguraban. La inesperada alianza amarillo-roja le aguó la fiesta a Salvini.

El Gobierno será presentado el miércoles

El primer ministro Giuseppe Conte se pasó todo el martes negociando con los representantes del Movimiento 5 Estrellas y de los socialdemócratas para darle forma al nuevo Gabinete y al nuevo programa de Gobierno. Este último será más proeuropeo que el previo e incluirá una reducción del impuesto al valor agregado (IVA), cambios a la renta de suelo y un relajamiento de la estricta política de migración y asilo. La primera fricción entre los nuevos aliados se dio cuando el Movimiento 5 Estrellas publicó el programa de Gobierno en su sitio web. Los socialdemócratas reaccionaron indignados. Su jefe, Nicola Zingaretti, subrayó que se trata de un boceto sobre el cual todavía se está trabajando. Aún no está claro qué partido asumirá qué ministerios; tampoco se sabe exactamente qué hará Luigi Di Maio en el futuro. Di Maio es la cabeza política del Movimiento 5 Estrellas y había sido vicepresidente hasta ahora.

Este miércoles (4.9.2019), el primer ministro independiente Conte le presentará su segundo Gabinete al presidente Sergio Mattarella. Si éste lo aprueba, el nuevo Gobierno amarillo-rojo podrá ser juramentado el mismo día, someterse a un voto de confianza en el Parlamento al final de esta semana y convertirse en el 65º Gabinete en Roma desde la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, Salvini dijo estar contento de "no formar parte de esa farsa” y aseguró tener tiempo suficiente para ver cómo fracasaba el nuevo Ejecutivo. En la calle, algunas personas compartían su opinión: "Esto no puede durar. El Movimiento 5 Estrellas y los socialdemócratas no tienen nada en común”, dijo un pasante al ser entrevistado brevemente.

