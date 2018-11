Italia desafía a la Comisión Europea: ¿habrá sanciones?

La Comisión Europea no tiene más remedio que emprender un procedimiento oficial contra el Gobierno italiano por déficit excesivo. La mayoría de los diplomáticos de la UE en Bruselas están de acuerdo. "Si los italianos quieren una prueba de fuerza, pues la tendrán", dijo un funcionario de la UE. "Al final, los mercados probablemente tendrán que arreglar el asunto", agregó. Si los prestamistas e inversionistas internacionales exigen más y más intereses a Italia, la situación se complicará para el Ministro de Finanzas italiano, Guiseppe Tria. Desde la toma de posesión del gobierno por parte del Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte, la tasa de intereses se ha duplicado, del 1,5 al tres por ciento. Si el llamado "spread” o diferencial crediticio se eleva a más del cuatro por ciento, el gobierno de Roma tendrá que sentarse a reflexionar. Al menos eso es lo que dijo el Ministro del Interior italiano y líder de Liga Norte, Matteo Salvini, hace semanas.

En total y hasta ahora, el aumento de los intereses le ha costado al Estado italiano nueve mil millones de euros. Deudas por un monto de 430 mil millones de euros tendrán que ser refinanciadas el próximo año. Si las tasas de interés continúan aumentando, porque los inversionistas temen posibles riesgos, no se podría llevar rápidamente a cabo la refinanciación de esa deuda.

Roma presenta cifras optimistas

El ministro Tria informó por escrito a la Comisión Europea durante la pasada noche (13.11.2018) sobre su negativa a ajustar las cifras del proyecto presupuestario italiano para 2019. Tanto el Fondo Monetario Internacional como la Comisión Europea y la Autoridad de Estadísticas italiana asumen que el crecimiento económico se desacelerará alrededor del uno por ciento. El Gobierno, sin embargo, habla del 1,6 por ciento.

El Ministro de Economía, Luigi Di Maio, quien también es el líder del Movimiento 5 Estrellas, apuesta por la reducción de impuestos, más gasto social y mayor inversión para impulsar el crecimiento. Esta es la única manera que Italia puede "superar" su deuda del 130 por ciento de su PBI, según Di Maio. Cualquier otro presupuesto sería "suicidio", aseguró el ministro, que quiere pagar a sus votantes una renta básica de 780 euros al mes.

Luigi Di Maio cree que Italia solo puede sobrevivir con su plan de presupuesto.

¿Procedimiento de déficit en la próxima semana?

La Comisión Europea cree que la deuda de Italia aumentará más rápidamente de lo que afirma el gobierno italiano en su proyecto de presupuesto. El comisario europeo Pierre Moscovici había informado repetidamente que las cifras italianas estabanincumpliendo "descaradamente" todas las reglas de la eurozona, razón por la que el proyecto de presupuesto fue rechazado por primera vez en la historia de la UE.

La Comisión podría emprender el procedimiento la próxima semana cuando los ministros de la eurozona se reúnan en Bruselas. A Italia se le ordenará reajustar su presupuesto. La fecha límite sería de tres a seis meses. Si estas medidas no surtieran efecto, la Comisión de la UE, con el consentimiento de los Estados miembros, podría imponer sanciones severas de hasta 40.000 millones de euros a Italia.

También sería posible acumular fondos italianos en una cuenta especial como "medida preventiva" y desembolsarlos solo si el presupuesto, desde el punto de vista de Bruselas, está de nuevo en orden. Italia podría interponer una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por las sanciones. Ningún país ha tenido que pagar por un procedimiento presupuestario. Hasta ahora, los países afectados y la Comisión lo han solucionado siempre amistosamente.

Un famoso italiano dijo claramente al gobierno de Roma que no puede y no quiere ayudarlo. Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, opinó en su última conferencia de prensa en octubre que la compra de bonos del gobierno italiano se interrumpirá, según lo previsto, a fines de año. "No es parte de nuestro mandato financiar los déficits de cada país", dijo Draghi.

