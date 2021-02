Israel y Egipto construirán gasoducto para abastecer Europa

La semana en imágenes (del 15 al 21 de febrero de 2021)

El Etna entra en erupción

En Sicilia, el volcán Etna tuvo una espectacular erupción que lanzó una lluvia de cenizas y pequeñas piedras. El aeropuerto se cerró, pero no hay peligro para la población. El hundimiento de una parte del cráter del famoso volcán provocó un desborde y un deslizamiento de lava a lo largo del flanco occidental, que no obstante no ha puesto en riesgo las aldeas cercanas. (16.02.2021)