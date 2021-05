Israel: ultraderechista se une a coalición opositora a Netanyahu

La semana en imágenes (del 24 al 30 de mayo de 2021)

Muere de cáncer el cantante B.J. Thomas a los 78 años

El autor de éxitos como 'Raindrops Keep Fallin' On My Head' o 'Hooked on a Feeling' murió a los 78 años en su casa de Arlington, Texas, anunció en un comunicado su agente. Billy Joe Thomas anunció en marzo que le había sido diagnosticado un cáncer de pulmón. Nacido en Oklahoma y criado en Houston, consiguió su primer éxito en 1966 con su versión de 'I'm So Lonesome I Could Cry'. (29.05.2021)