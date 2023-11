Israel: palestinos con cáncer no pueden regresar a Gaza

Unas cuantas sillas de plástico en círculo sirven como punto de encuentro para un grupo de pacientes palestinos con cáncer en el Hospital Augusta Victoria, en Jerusalén Este. Abandonaron Gaza para recibir tratamiento médico unos días antes del 7 de octubre, cuando miembros de Hamás lanzaron, desde la Franja de Gaza, un devastador ataque terrorista contra el sur de Israel.

Ahora, los pacientes no sólo luchan contra el cáncer, sino también contra el sentimiento de culpa por no poder regresar y estar con sus familias, mientras el conflicto arrecia en Gaza.

"Entendimos que están extremadamente ansiosos y nerviosos, y que tenemos que hacer algo más que simplemente proporcionarles un lugar donde quedarse y comida. Necesitan hablar sobre lo que está sucediendo y por lo que están pasando", dijo uno de los trabajadores sociales del hospital, que quiso permanecer en el anonimato.

"Muchos se sienten culpables, porque aquí tienen electricidad, agua, comida y todo, y a veces escuchan de sus hijos [en Gaza] que tienen hambre. Esto realmente los están hundiendo", afirmó.

Pacientes con cáncer dejaron atrás a sus hijos

Unos 100 pacientes palestinos y sus familiares están varados en el Hospital Augusta Victoria. Situado en una colina, con vistas al casco antiguo de Jerusalén, el hospital lleva el nombre de la esposa del emperador alemán Guillermo II, que visitó la ciudad en 1898. Está gestionado por la Federación Luterana Mundial y ofrece tratamiento especializado contra el cáncer, como radioterapia, no disponible en Gaza o en la Cisjordania ocupada. Actualmente, los pacientes se encuentran alojados en hoteles y pensiones cercanos.

Abu Jamal, quien no quiso ser identificado por su nombre real, sólo debía quedarse unos días y luego regresar a Gaza el 8 de octubre. Vino con su esposa y dejó a sus siete hijos con familiares. "No siempre quieren decirme cómo están las cosas, en realidad, para protegerme, pero estoy muy preocupado por ellos", dijo.

Abu Jamal es de Rimal, un barrio próspero del centro de la ciudad de Gaza que, según los informes, sufrió graves daños. Cuando el Ejército israelí arrojó panfletos al comienzo de la guerra, pidiendo a los residentes del norte que se dirigieran al sur, su familia obedeció.

"Mi familia se fue al sur, pero allí tampoco se sentían seguros. Regresaron, pero ya no hay nada allí, ni panaderías, ni seguridad, simplemente nada", dijo.

Gaza: "No quedó nada a lo que volver"

Otro paciente, de unos setenta años y que no quiso revelar su nombre, apenas podía hablar sin llorar. "A veces", dijo, "no puedo comunicarme con mi familia durante dos o tres días. Están todos dispersos en diferentes lugares". Contó que temía escuchar malas noticias cuando los llama. Hace apenas unos días le dijeron que una de sus hijas y su marido habían muerto en un ataque aéreo israelí. "No queda nada de la casa, me dijeron. No queda nada a lo que volver", lamentó.

En la sala infantil, Um Ahmed está sentada junto a su nieta Samar, una niña pequeña, que está conectada a un gotero para recibir quimioterapia. La niña, demasiado pequeña para entender lo que sucede en casa, sonríe valientemente.

Sus padres viven en el campo de refugiados de Al-Shati (Playa) en la ciudad de Gaza, una zona cercana al mar en el norte de Gaza, donde ha habido intensos combates. No se les permitió viajar a Jerusalén, por lo que vino su abuela.

"Ella extraña a su madre", dijo Um Ahmed.

Bloqueo de Gaza dificulta tratamientos contra el cáncer

Siempre ha sido difícil para los pacientes palestinos del Hospital Augusta Victoria salir de Gaza, ya que Israel y Egipto han controlado estrictamente el movimiento de personas dentro y fuera del territorio gobernado por Hamás durante los últimos 16 años.

Los pacientes que necesitaban un tratamiento especializado y no disponible en Gaza solían recibirlo en Israel, pero primero debían solicitar un permiso a las autoridades israelíes para salir por el paso de Erez, el único acceso peatonal hacia Israel. Algunos fueron remitidos a la Cisjordania ocupada, que incluye Jerusalén Oriental; otros a hospitales en Israel. Fue un largo proceso burocrático. Si se concedían los permisos, se los otorgaban al paciente y a un familiar que lo acompañara.

Ahora, su camino a casa está completamente bloqueado: Israel ha mantenido cerrados sus dos cruces fronterizos, el paso de Kerem Shalom, para mercancías, y el de Erez para peatones, desde el 7 de octubre. No está claro si se reabrirán ni cuándo sucedera eso.

Al menos tres pacientes de Gaza murieron. Sus familiares fueron deportados a Gaza por las autoridades israelíes, al igual que varios miles de trabajadores gazatíes, que se encontraban en Israel el 7 de octubre.

La situación inquieta mucho al personal médico. No sólo están preocupados por sus pacientes varados en Jerusalén Este, sino también por aquellos en Gaza que no podrán recibir tratamiento en el futuro.

"Nuestros pacientes padecen enfermedades crónicas. Necesitan atención continua y a largo plazo", afirmó el Dr. Fadi Atrash, director ejecutivo del Hospital Augusta Victoria.

Al menos 39 pacientes de Gaza han faltado a sus sesiones de radioterapia en el hospital desde el 7 de octubre, porque no pudieron viajar. Otros 180 se han visto obligados a renunciar a la quimioterapia.

"Ni siquiera sabemos si están vivos o muertos", dijo Atrash, añadiendo que sin ningún tratamiento "sin rodeos y directamente... significa la muerte, porque esto es cáncer. Si no se empieza a tratarlo a tiempo y de la manera adecuada, los riesgos de fallecer por cáncer son grandes".

En el Hospital Augusta Victoria, en Jerusalén Este, tratan a pacientes de Gaza con cáncer. Imagen: Tania Kraemer/DW

La mayoria de los hospitales de Gaza tuvieron que cerrar

Al menos 25 de los 36 hospitales de Gaza ya no están operativos, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los intensos combates en torno a los hospitales y la escasez de suministros, electricidad y agua han hecho que muchos centros de salud no puedan prestar asistencia a los heridos, y mucho menos a los pacientes con enfermedades crónicas.

El personal médico del Hospital Augusta Victoria se mantiene en contacto con sus homólogos de Gaza, sobre todo, con el Hospital Turco, del norte de Gaza, que solía tratar a pacientes con cáncer.

"A veces tratamos de no llamar por teléfono, porque no queremos escuchar la noticia de que otro colega ha sido asesinado", dijo Atrash. "Y simplemente porque sabemos que están trabajando en una situación muy difícil, sin suministros, sin electricidad, sin agua, sin comida suficiente para hacer frente a este elevado número de víctimas. Pero también porque estamos perdiendo a nuestros colegas, y eso es muy desgarrador".

Abu Jamal dijo que los pacientes, a pesar del riesgo y de sus propios problemas de salud, preferirían regresar lo antes posible.

"Estamos muy agradecidos de cómo nos están cuidando aquí", dijo. "Pero quiero volver. Quiero estar de vuelta con mi familia", subrayó.

