Israel acusa de incitar al terrorismo a hermana de Haniyeh

Sabah al Salem Haniyeh, hermana del jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, fue imputada este domingo (21.04.2024) por incitación al terrorismo, y también de identificarse con una organización terrorista, según el auto de procesamiento contra la mujer de 57 años, que fue detenida el pasado 1 de abril en la localidad beduina de Tel Sheva, en el sur de Israel, donde vive habitualmente. No hubo comentarios inmediatos de sus abogados.

La justicia israelí la acusa de haber enviado dos mensajes de WhatsApp a decenas de sus contactos, entre ellos el propio Haniyeh, "alabando, alentando y apoyando" los ataques terroristas de Hamás del pasado 7 de octubre, elogiándolo y pidiendo más "matanzas". Hamás, considerado una organización terrorista tanto por Israel como por otros países, mató ese día a unas 1.200 israelíes y extranjeros e hizo 253 rehenes, desatando una guerra en la que autoridad sanitaria de Gaza ha registrado más de 34.000 palestinos muertos.

Según el auto de procesamiento, el pasado 10 de octubre Sabah al Salem Haniyeh envió un mensaje a dos grupos de WhatsApp, uno de los cuales tenía 116 miembros y el otro con nueve miembros, pidiéndoles que hicieran circular una oración que ayudara a "destruir al enemigo", en el que se incluyen frases como: "Oh Dios, cuéntalos y mátalos y no dejes a ninguno, oh Dios".

En uno de los mensajes que mandó la hermana del líder de Hamás identificados por la investigación, se puede leer también: "Destrúyelos y destruye sus edificios... y acerca su fin y corta sus vidas y déjalos que se afanen con sus cadáveres y llévatelos". Por este mensaje, y otro enviado el pasado 9 de octubre, se le imputan dos cargos de identificación con una organización terrorista, que conlleva una pena de prisión de tres años en caso de ser declarada culpable, y tres cargos de incitación al terrorismo, que conllevan una pena de cinco años.

La acusación se presentó ante el Tribunal de Primera Instancia de Beersheba y la Fiscalía del Estado solicita que el tribunal ordene mantener detenida a Sabah al Salem Haniyeh hasta que finalice el proceso judicial contra ella. Ismail Haniyeh, que ayer se reunió con el presidente turco en Estambul, lleva años exiliado en Qatar y dirige el brazo político del grupo islamista, además de liderar su representación en el exterior.

lgc (efe, rtr)