Israel celebra reimposición de sanciones de Estados Unidos sobre Irán

"Gracias, presidente Trump, por esta decisión histórica”, expresó el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien además afirmó que desde hace tiempo insistía en la medida "contra el régimen terrorista asesino de Irán”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró este sábado (03.11.2018) el anuncio de Estados Unidos de que volverá a imponer el próximo 5 de noviembre todas las sanciones a Irán, y agradeció esta decisión al presidente estadounidense, Donald Trump.

"Hace años que insisto en el restablecimiento total de las sanciones contra el régimen terrorista asesino de Irán que pone en peligro al mundo entero", dijo Netanyahu en un comunicado.

Según el jefe del Gobierno israelí, los efectos de las primeras sanciones impuestas, que se completarán con esta reimposición, "ya se han hecho sentir: el rial (la moneda iraní) se ha hundido, la economía iraní está en depresión y los resultados son evidentes".

"Gracias, presidente Trump, por esta decisión histórica. Sin duda se acercan las sanciones", agregó, en referencia al tuit de Trump de este viernes, en el que el mandatario estadounidense escribió "sanctions are coming" (se acercan las sanciones), una variación de la famosa frase de la serie televisiva Game of Thrones que reza "Winter is coming” (se acerca el invierno).

Las declaraciones de Netanyahu, que siempre se opuso al acuerdo nuclear suscrito en 2015 entre Irán y las potencias mundiales, se producen tras el anuncio hecho este viernes por la Casa Blanca de que se impondrán de nuevo todas las sanciones a Teherán, aunque con excepciones temporales para ocho "jurisdicciones territoriales" o países que han hecho esfuerzos por reducir sus importaciones de petróleo iraní.

Las sanciones a ser reestablecidas son las que existían previas al Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés), el pacto nuclear entre Irán y el G5+1 (Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania).

Pompeo anunció que las sanciones "serán las más duras de la historia" para Irán y señaló que estas buscan "privar" al régimen de Teherán de los recursos necesarios para seguir financiando el terrorismo en el mundo y no afectarán a algunos productos básicos para la población, como los alimentos y medicamentos.

La industria petrolera, las transacciones financieras del Banco Central y el sector portuario iraníes serán los principales sectores afectados.

rrr (efe/afp/dpa).

