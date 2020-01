Israel aprueba construcción de 1.936 viviendas en territorios ocupados

Las autoridades de Israel aprobaron la construcción de 1.936 viviendas en colonias israelíes en territorio palestino ocupado, anunció este lunes (06.01.2020) una organización independiente.

El Alto Comité de Planificación de la Autoridad Civil Israelí aprobó la construcción de estas viviendas, indicó en un comunicado la ONG israelí Paz Ahora, que sigue de cerca este sensible asunto.

En concreto, la organización dio cuenta de 1.150 casas aprobadas para la fase de depósito y 786 para la fase final de validación, incluyendo 258 viviendas en Haresha, una colonia establecida en "tierras privadas" palestinas que son objeto de un contencioso.

Los anuncios coinciden con la campaña de Netanyahu, al frente de un gobierno interino, de cara a las elecciones legislativas del próximo 2 de marzo.

"Aunque no exista un mandato claro, este gobierno actúa como si no pasara nada y sigue promoviendo la construcción nociva y no necesaria en los territorios ocupados", subrayó en el comunicado Paz Ahora, una organización que rechaza el desarrollo de las colonias.

La colonización de Cisjordania ocupada y Jerusalén Este por parte de Israel se ha ido desarrollando bajo todos los gobiernos israelíes desde 1967. Más de 600.000 colonos israelíes viven en esos territorios, junto a unos 3 millones de palestinos.

La colonización se aceleró en los últimos años bajo el impulso del primer ministro Netanyahu y su aliado en Washington, el presidente Donald Trump. Este último ha modificado su política regional a favor de Israel, al reconocer a Jerusalén como capital del Estado hebreo y cortando los fondos destinados a los palestinos.

jc (efe, afp)

