Isaac et Nora, los hermanos cantantes

Los hermanos franceses Isaac y Nora Restoin tienen 14 y 11 años. Aprendieron español para cantar clásicos latinoamericanos. No sólo triunfan en Sudamérica. También tienen muchos seguidores en YouTube.

El panettone de la cárcel

En una prisión de máxima seguridad de Padua se encuentra una de las mejores reposterías de panettoni de Italia. Los reclusos hornean el tradicional pastel navideño. El Papa Francisco ya les pidió algunos.

Un estudio de arquitectura en un silo de hormigón

El arquitecto berlinés Arno Brandlhuber y su estudio de arquitectura bplus buscan la belleza en antiguos edificios de hormigón y en ruinas. Y descubren cómo se puede construir de manera más sostenible.

Fascinación por los pubs ingleses

El pub es un lugar con muchas facetas y un fiel reflejo de la sociedad inglesa. Para el libro "Great Pubs of London", el fotógrafo Horst A. Friedrichs buscó los pubs más característicos de Inglaterra.

¿Quién trae los regalos de Navidad en Europa?

¿Papá Noel, el Niño Jesús o la bruja Befana? De país en país y, a veces, de una región a otra, figuras y criaturas fantásticas muy diferentes se encargan de repartir los regalos navideños en el continente europeo.

Horarios de emisión:



DW Español

VI, 09.12.2022 - 23:30 UTC

SA 10.12.2022 – 01:30 UTC

SA 10.12.2022 – 06:03 UTC

SA 10.12.2022 – 11:30 UTC

SA 10.12.2022 – 14:30 UTC

SA 10.12.2022 – 20:30 UTC

DO 11.12.2022 – 03:30 UTC

DO 11.12.2022 – 08:30 UTC

DO 11.12.2022 – 16:30 UTC

LU 12.12.2022 – 12:03 UTC

MA 13.12.2022 – 15:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6