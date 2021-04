Irlanda del Norte vive su octava noche de disturbios

Belfast protagonizó una nueva jornada de revuelta, aunque de menor intensidad. No obstante, las autoridades se mantienen en alerta por lo que consideran una espiral de violencia que hace muchos años no se veía. Así lo ha señalado el primer ministro irlandés, Micheál Martin, quien dijo recientemente: "tenemos el deber, por la generación del acuerdo y por las generaciones futuras, de no sumirnos en una espiral que nos devuelva a la época oscura de las matanzas sectarias y de las discordias políticas", advirtió Martin en un comunicado.

Los manifestantes se enfrentaron con cócteles molotov y piedras a la Policía antidisturbios. La mayoría de los enfrentamientos se produjeron en la zona "lealista” probritánica de Tiger's Bay, al norte de la capital norirlandesa. También se registraron incidentes esporádicos en el área de New Lodge, según los medios norirlandeses.

En Lanark Way, una zona de mayoría unionista donde se han producido los peores choques de esta semana, se colgaron carteles en la calle que pedían a los manifestantes no participar en protestas "como señal de respeto a la reina y la familia real", debido a la muerte ayer del príncipe Felipe, marido de Isabel II. Esos mismos carteles advertían, según la prensa, que los actos de protesta continuarán una vez acabe el luto nacional, que concluirá tras el funeral del duque de Edimburgo.



La violencia se concentra sobre todo en las zonas unionistas de mayoría protestante, donde las consecuencias de la salida de la Unión Europea (UE) alimentan un sentimiento de traición y de amargura.

La violencia callejera comenzó el pasado 29 de marzo en zonas protestantes-unionistas de la capital, pero sus provocaciones han logrado que en los últimos días se extienda a barrios católicos-nacionalistas (partidarios de la reunificación de Irlanda), hasta elevar a 74 el número total de policías heridos, según un recuento oficial.



mn (EFE, AFP)