Irak - Destrucción de un país, parte 3: A la caza del dictador

El gobierno estadounidense acusa a Sadam Huseín de haber apoyado a los terroristas de Al Qaeda en los atentados del 11-S. Pero es evidente que hay intereses económicos detrás. Con su "guerra contra el terrorismo", Estados Unidos quiere legitimar la derrota final del régimen de Sadam Huseín.



El derrocamiento del dictador iraquí se convierte en una obsesión para un grupo de políticos estadounidenses. Washington acusa incluso a Sadam Huseín de poseer armas de destrucción masiva. Con manipulaciones y datos falsos, EEUU se asegura el apoyo de otros países occidentales para este nuevo conflicto.



Tras una guerra relámpago, Washington se hace cargo de la administración de un Irak devastado. Pero los iraquíes ven a los militares como invasores a los que hay que combatir. Además, una guerra interreligiosa entre suníes y chiíes divide a la sociedad.





Horarios de emisión:

DW Español

SA 19.03.2022 – 21:15 UTC

DO 20.03.2022 – 02:15 UTC

DO 20.03.2022 – 07:15 UTC

DO 20.03.2022 – 17:15 UTC

LU 21.03.2022 – 05:15 UTC

LU 21.03.2022 – 10:15 UTC

MA 22.03.2022 – 19:15 UTC

SA 26.03.2022 – 13:15 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6