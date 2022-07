Irán no participó en ataques de Hezbolá en Argentina, revela investigación del Mossad

Irán no estuvo vinculado con los atentados terroristas de Hezbolá en la década de 1990 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y contra la embajada de Israel en Argentina, según una investigación de la inteligencia israelí, divulgada el viernes (22.07.2022) por el diario estadounidense The New York Times.

El periódico citó una investigación interna del Mossad, el servicio secreto de Israel, según la cual los atentados fueron llevados a cabo por una unidad secreta de Hezbolá, cuyos operativos no estaban vinculados a Irán y no tuvieron la colaboración de ciudadanos argentinos.

De acuerdo con el diario, la investigación detalla cómo el material para los explosivos entró ilegalmente en Argentina escondido en botellas de jabón y cajas de bombones.

Israel, Argentina y Estados Unidos han defendido siempre que Irán estuvo implicado sobre el terreno con los atentados, algo que el informe del Mossad desmentiría.

El atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 causó 85 muertos y fue el segundo ataque terrorista contra los judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires.

Ese ataque sucedió al perpetrado el 17 de marzo de 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires, que dejó 29 muertos y más de un centenar de heridos.

gs (efe, LatamPost, NYT)