Irán: los europeos deberían ser más valientes frente a EE.UU.

Probablemente en ningún momento hubo diferencias de opinión tan claras entre la canciller Angela Merkel y el vicepresidente de estadounidense Mike Pence como sobre el tema de Irán en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Aunque Merkel habló el sábado sobre los "efectos dañinos y difíciles" de Irán, dijo que el acuerdo nuclear era "una pequeña ancla que todavía tenemos para presionar en otras áreas". Por el contrario, Pence se mostró intransigente. Acusó al Gobierno iraní de planear un nuevo holocausto. Por lo tanto, los europeos deberían salir del acuerdo nuclear con Irán.

Si Merkel creyó que obtendría puntos con el ministro de Relaciones Exteriores iraní Mohammed Jawad Sarif con su discurso de mediación en Munich, solo estaba parcialmente en lo cierto. Sarif, como se esperaba, condenó enérgicamente la demanda estadounidense. Pero también acusó a los europeos de ser cobardes. Según él, ellos "no están dispuestos a pagar el precio" por su actitud. O, en referencia a los elogios de Merkel al multilateralismo: "Europa debe estar preparada para mojarse, si quiere nadar contra el peligroso flujo del unilateralismo estadounidense". Es cierto que Alemania, Francia y Reino Unido, como cosignatarios del acuerdo nuclear en enero, han creado su propio sistema de pago para el comercio con Irán, con el objetivo de proteger a sus compañías de las sanciones de Estados Unidos. Pero, en opinión de Sarif, eso no es suficiente para salvar el acuerdo.

El apretón de manos no pudo ocultar las profundas diferencias de opinión entre Pence y Merkel.

Sarif: "¿Cómo debemos defendernos, con espadas?"



La descripción de Sarif de la posición de Estados Unidos con respecto a su país estaba repleta de emociones: habló de "demonización", de "acusaciones de odio", de "obsesión patológica de Estados Unidos". Estados Unidos pondría en peligro a toda la región al suministrar armas unilateralmente a Arabia Saudita y a sus aliados, así como a los europeos, y al traspasar a Irán a sus enemigos. "Tenemos derecho a defendernos", reclamó Sarif, "nadie nos vende ni un solo avión de combate". Y preguntó retóricamente: "¿Cómo debemos defendernos, con espadas?"

Irán y Arabia Saudita no solo están directamente en conflicto entre sí, también están en lados diferentes en las guerras en Siria y Yemen. Ambos tienen sus aliados. Muchos observadores temen que tarde o temprano haya un conflicto armado importante entre las dos potencias regionales y sus aliados. La política yemení, activista de derechos humanos y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Tawakkul Karman, había acusado previamente en Múnich a los Estados occidentales de ser corresponsables de la guerra en Yemen a través de sus entregas de armas a Arabia Saudita.

¿También con armas europeas? Después de un ataque aéreo de la coalición militar liderada por los saudíes en Yemen.

Los adversarios de Irán se mantienen alejados de la conferencia

La fuerza de la Conferencia de Seguridad de Múnich recae en permitir que incluso y especialmente personas con posiciones muy diferentes puedan expresar su opinión, como esta vez Merkel y Pence. Aunque no fuera en un diálogo juntos, sino uno después del otro.

Sin embargo, en cuanto al tema de Irán hizo falta esta diversidad de opiniones y no fue culpa de los anfitriones alemanes. Además del ministro de Relaciones Exteriores iraní, también fueron invitados el secretario de Estado saudita Adel al-Jubair y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, pero estos dos últimos cancelaron su asistencia.

Sin embargo, el exjefe militar israelí Benjamin Gantz participó en la conferencia, aunque no como orador oficial. Gantz, esperando oportunidades para convertirse en el próximo jefe de Gobierno, después de las elecciones generales israelíes en abril, dijo en el marco de la reunión de Múnich con respecto a los comentarios de Sarif: "No se dejen tomar el pelo con sus mentiras. No hay nada que me apacigüe".

(pana/rrr)

