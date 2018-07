Irán, EE. UU. y el peligro de una guerra en Medio Oriente

Donald Trump sorprendió con su anuncio, esta semana, a los Veteranos de Guerra en el Extranjero (VFW), el sindicato más grande de exmilitares en Estados Unidos: "Irán ya no es el mismo país que conocíamos. Eso es todo lo que puedo decir”. Y prosiguió con un "ya veremos qué pasa”. "Estamos listos para pactar un nuevo acuerdo nuclear. No como el que firmó el gobierno anterior, que fue un desastre", añadió.

¿Un pacto con Irán, un país que está cambiando? Trump no explicó sus palabras, dejando lugar a la duda. La revista "Politico” opina que Trump quiere hacer creer que "la dureza de su estrategia frente a Irán iría a dar frutos” y que, una vez aclaradas las condiciones, se podría abordar un nuevo acuerdo.

Esta sería una relativización de sus palabras del día anterior, cuando Trump amenazó en Twitter con terribles consecuencias, si Irán amenazara a EE.UU. Por su parte, Hesamoddin Ashna, asesor del presidente de Irán, Hassan Rohani, respondió también en Twitter: "No es Irán, sino Trump mismo la mayor amenaza para Estados Unidos y toda la comunidad internacional".

Preocupaciones en Tel Aviv y Riyadh

"La guerra no le sirve a nadie", dijo Barbara Slavin, experta en Irán del Think Tank Atlantic Council, en el New York Times, por lo que Slavin "duda” de que se vaya a llegar a una confrontación. Aún así, la confrontación verbal se agudiza en una situación muy tensa en Medio Oriente. Los conflictos ya existentes, causados por la guerra de Siria, se han intensificado enormemente.

Israel considera a la milicia de Hezbollah en la vecina Siria como la vanguardia militar de Irán. Muchos en Israel comparten la preocupación de Benjamin Netanyahu por la presunta presencia, directa o indirecta, de Irán en sus fronteras. "Israel se encuentra en una situación de amenaza concreta", explicó a DW el historiador Daniel Mahla, profesor de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Así que "los israelíes no pueden permitirse cometer un error".

También en el Reino de Arabia Saudita la tensión es grande. "Las relaciones entre Irán y Arabia Saudita se han deteriorado mucho. La política exterior del Príncipe Mohamed bin Salmán se ha centrado en repeler a Irán", dijo Sebastian Sons, experto del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores (DGAP), en conversación con DW, y subrayó en que "los frentes se están endureciendo".

Una guerra, tres bandos

Si hubiera una guerra, las tensiones se agravarían aún más, cree, por su lado, Abdel Bari Atwan, editor del periódico digital "Rai al-youm". En el caso de una guerra, habría una división del mundo árabe en tres bandos.

"El primero, apoyaría un ataque estadounidense contra Irán. En él estarían Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Jordania. Este grupo aceptaría a Israel en su alianza, a pesar de ser el enemigo de todos los árabes”, apuntó Atwan en entrevista con DW. El segundo bando reuniría a los Estados que rechazan tanto un ataque estadounidense, como una alianza común con Israel. Estos son Irak, Argelia, Líbano, Siria y los territorios palestinos. Y el tercero lo compondrían los estados neutrales, como Marruecos y Túnez.

Una guerra también podría tomar un viso confesional, teme Atwan. La división sería a lo largo del frente chiita-sunita, con Irán y Arabia Saudita como los respectivos líderes.

El Estrecho de Ormuz

Bloquear el Estrecho de Ormuz, entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, es el plan más conocido de Irán. Esta es una de las rutas más importantes del comercio mundial, especialmente el comercio de petróleo. Pero con un bloqueo de Hormuz Irán mismo obstaculizaría su propio suministro.

Estados Unidos tiene una superioridad en material de guerra y destreza de tropas frente a los iraníes. Pero como ya fue demostrado en Irak en 2003, cuando las armas callan, empiezan los problemas reales generados por una guerra.

Kersten Knipp (JOV/CP)

Historia de la Revolución Islámica (02.2018) Regreso a Teherán El 1º de febrero de 1979, el Ayatolá Jomeini volvió de su exilio parisino hacia Teherán y fue recibido con júbilo por la gente. Durante años, criticó al sha de Persia y a su élite política debido, según el Ayatolá, a la represión de personas que pensaban diferente, por la fuerte “occidentalización” de Irán y por su estilo de vida lujoso y decadente.

Historia de la Revolución Islámica (02.2018) Esperando al líder religioso Cerca de cuatro millones de iraníes celebraron la llegada de Jomeini en las calles de Teherán. Las manifestaciones masivas en contra del sha de Persia ya llevaban cerca de un año. Desde agosto de 1978, las huelgas generales de la oposición paralizaban la economía del país.

Historia de la Revolución Islámica (02.2018) El sha abandona Persia Ya el 16 de enero de 1979, el sha Reza Pahlevi había abandonado Irán. Poco antes, en la conferencia de Guadalupe, había perdido el apoyo de los gobiernos occidentales, que estaban a favor de un diálogo con Jomeini. El presidente estadounidense Jimmy Carter le ofreció al sha permanecer en EE. UU., lo que este aceptó.

Historia de la Revolución Islámica (02.2018) El fracaso del primer ministro El sha había nombrado a Schapur Bachtiar, uno de los líderes del opositor Frente Nacional (FN), como primer ministro interino para tranquilizar a sus rivales, pero sin éxito. Bachtiar fue excluido de su partido porque aceptó el cargo. Los otros miembros del FN ya habían acordado trabajar solo con Jomeini.

Historia de la Revolución Islámica (02.2018) Discurso en el cementerio Jomeini dijo a su llegada a Teherán que no reconocía el gobierno de Bachtiar. Desde el aeropuerto viajó al cementerio central de la capital iraní, donde pronunció un discurso ante cientos de miles de personas. Le quitó legitimidad a la monarquía y al Parlamento, y anunció que tomaría el Gobierno de Irán en sus manos.

Historia de la Revolución Islámica (02.2018) Disturbios en todo el país En Teherán y otras ciudades de Irán se produjeron violentos enfrentamientos entre los revolucionarios y los adeptos al sha de Persia. Los disturbios eran graves y el Ejército declaró un toque de queda, pero casi ningún iraní hizo caso.

Historia de la Revolución Islámica (02.2018) Primer ministro de la transición El 5 de febrero de 1979, Jomeini nombró a Mehdi Bazargan, del Frente Nacional, como primer ministro de la transición. Parecía que el clero iba a cooperar con la oposición, de corte liberal. Sin embargo, pronto se produjeron conflictos entre ambas partes y Bazargan renunció el 5 de noviembre de 1979 como respuesta a la toma de rehenes en la embajada de EE. UU. en Teherán, tolerada por Jomeini.

Historia de la Revolución Islámica (02.2018) El pueblo iraní festeja Luego del nombramiento de Barzagan, miles de personas salieron a la calle para apoyar al gobierno de transición. El Ejército anunció que no se inmiscuiría en la lucha por el poder, con lo cual Schapur Bachtiar perdió todo el respaldo. Tuvo que huír de su casa, perseguido por adeptos de Jomeini que estaban armados. En abril de 1979 se exilió en Francia.

Historia de la Revolución Islámica (02.2018) Saludo militar Una unidad de élite de la Fuerza Aérea iraní saluda al ayatolá Jomeini. La Fuerza Aérea iraní tuvo un rol central en la victoria de la revolución porque dio acceso a los ciudadanos a sus depósitos de armas. El 9 de febrero se produjo un último levantamiento de la Guardia Imperial, que atacó una base del Ejército.

Historia de la Revolución Islámica (02.2018) Derrocamiento de la monarquía Las luchas armadas entre la Guardia Imperial y la población iraní aumentaron y el 11 de febrero de 1979 el caos reinaba en todo Irán. Los revolucionarios ocuparon el Parlamento, el Senado, el canal estatal de televisión y otros organismos estatales. Poco después se dio a conocer que la monarquía había sido derrocada. En Irán se festeja el 11 de febrero como el “Día de la Revolución Islámica”. Autor: Parisa Tonekaboni (cp)



