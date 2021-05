Irán desmiente acuerdo sobre intercambio de detenidos con EE.UU.

Irán desmintió informaciones de los medios de comunicación locales que aseguraron que se había alcanzado un acuerdo entre Washington y Teherán sobre un intercambio de detenidos como parte de las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear iraní.

Una fuente "informada", citada por la televisión estatal iraní, había afirmado anteriormente que "bajo la presión del Congreso y ante la necesidad inmediata de resultados en el tema iraní, los estadounidenses acordaron pagar 7.000 millones de dólares y liberar a cuatro iraníes a cambio de cuatro espías estadounidenses ". "Las informaciones provenientes de fuentes informadas no están confirmadas", declaró este lunes (03.05.2021) el portavoz de Asuntos Exteriores de Irán, Said Khatibzadeh, en una conferencia de prensa. No obstante, dio a entender que existen "planes e ideas" sobre posibles intercambios.



Ron Klain, jefe de gabinete de Joe Biden, desmintió también por su parte la existencia de un acuerdo sobre "la liberación de estos cuatro estadounidenses".

Esta información sobre un posible intercambio se produjo en momentos en que Irán negocia con las grandes potencias que siguen siendo partes en el acuerdo internacional concluido en Viena en 2015 para enmarcar su programa nuclear. Este acuerdo se ha estancado desde la retirada unilateral de los Estados Unidos en mayo de 2018, seguida por la reaparición de fuertes sanciones estadounidenses contra Teherán, que a su vez se ha liberado progresivamente de sus compromisos clave a partir de mayo de 2019.

"El caso de los prisioneros es una cuestión humana que siempre ha estado en el orden del día de Irán, fuera de todas las conversaciones", precisó Khatibzadeh. Las detenciones de extranjeros en Irán, principalmente binacionales a menudo acusados de espionaje, se han multiplicado desde que Estados Unidos se retiró del pacto.



mn (AFP, DPA)