Irán descarta intercambio de prisioneros con Suecia

El poder judicial de Irán descartó este martes (10.05.2022) un eventual intercambio de prisioneros entre un académico sueco-iraní que está condenado a muerte en el país asiático por presunto espionaje para el Mossad israelí, y un exdirigente penitenciario iraní que fue juzgado por crímenes de guerra en Estocolmo.

Los dos casos "no tienen ninguna relación el uno con el otro (...) por lo que no es viable un intercambio", indicó el portavoz del poder judicial, Zabihola Jodayian, en una conferencia de prensa en Teherán, al ser interrogado sobre el tema por un periodista. El vocero dijo que la pena impuesta contra Ahmad Reza Djalali, el profesor acusado de espionaje, es "final” y que "se llevará a cabo”, aunque no informó de la fecha exacta.

Esta declaración se produce pocos días después de que terminara el proceso en Suecia contra Hamid Nury, un antiguo alto cargo penitenciario iraní juzgado por haber participado presuntamente en la ejecución de miles de personas en Irán en 1988. El día que terminó el proceso contra Nury, los medios iraníes informaron que el Djalali, condenado a muerte en 2020 en Irán por una acusación de espionaje, será ejecutado a más tardar el 21 de mayo.

¿Medida de presión?

El portavoz del poder judicial afirmó que Nury es "inocente y que el proceso es ilegítimo", señalando además que Djalali fue detenido "dos años antes" y hay una "condena en su contra". Y agregó que "el intercambio no está en nuestro planes”. A mediados de marzo, Teherán liberó a los británicos-iraníes Nazanin Zaghari-Ratcliffey Anoosheh Ashoori, ambos encarcelados durante años por delitos relacionados con el espionaje y la seguridad nacional.

El proceso judicial contra Nury crispó más los tensos vínculos entre Suecia e Irán y dos días después de que terminara el proceso contra el ciudadano iraní, Suecia denunció el arresto de uno de sus nacionales en Irán. La República Islámica ha sido acusada de usar a presos con doble nacionalidad como medida de presión o para intercambio de prisioneros con otros países.

DZC (EFE, AFP)