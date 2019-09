Investigan a periodista por instar a Salvini a suicidarse

Un periodista de la emisora de radio RAI instó a Matteo Salvini, el líder de la ultraderechista Liga, a que se suicidara, lo que provocó mensajes de solidaridad con el exministro del Interior italiano y que se abriera una investigación.

El periodista Fabio Sanfilippo escribió en su cuenta de Facebook un mensaje lleno de bilis contra Salvini comentando la decisión de este último de romper a principios de agosto la coalición gubernamental entre el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga.

"Te pusiste una soga en el cuello tú mismo. Perderás entre el 20 y el 25 por ciento de intenciones de voto. ¿Lo sabes? ¿Qué harás? No tienes trabajo, no sabes hacer nada, no tienes tu escaño como eurodiputado, perdiste tu cargo como ministro del Interior”, escribió Safilippo en la red social, informó el diario La Repubblica este sábado (07.09.2019), cuando el mensaje ya había sido borrado.

"Es cierto que estás en el Senado (Salvini es senador), pero con la vida a la que estabas acostumbrado dentro de seis meses te dispararás un tiro en la cabeza”, afirmó el periodista.

La RAI anunció que abría una investigación sobre este comentario y representantes del Partido Demócrata (centroizquierda), que reemplazó a la Liga en el gobierno, se solidarizaron con el exministro del Interior. (AFP)