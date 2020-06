Investigadores alemanes tienen "pruebas" de la muerte de Maddie McCann

La Fiscalía alemana tiene "evidencias concretas" de que la niña británica Madeleine McCann, desaparecida en mayo de 2007 de un departamento en Portugal, está muerta.

Así lo declaró el fiscal Hans Christian Wolters a la agencia AFP. "Es evidencia concreta, hechos que tenemos, no meras sospechas", dijo el fiscal, advirtiendo que no se podía entregar más información. "No tenemos evidencia forense de la muerte, no tenemos un cuerpo", relató.

DZC (AFP)

Noticia en desarrollo

