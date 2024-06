Inundaciones en Alemania: ¿quién paga por los daños?

Carreteras inundadas, corrimientos de tierras, casas evacuadas sumergidas en el agua: en pocos días ha llovido tanto y tan fuertemente en el sur de Alemania que los ríos se han desbordado y las presas han reventado. Allí donde el agua se escurre, los daños se hacen visibles. Edificios, coches, muebles, enseres domésticos; el agua lo enterró casi todo bajo el barro, destruyéndolo.

No es el primer daño meteorológico extremo de este año. En 2024 ya se produjeron fuertes precipitaciones, caída de granizo y tormentas eléctricas severas en varios lugares. Las regiones del oeste de Alemania, a lo largo del Rin, del norte, a lo largo del Elba, y del sur, al borde de los Alpes, se vieron especialmente afectadas.

Inundaciones 2021: más de 30.000 millones de euros en daños

El cambio climático está haciendo que se los fenómenos meteorológicos extremos ocurran con mayor frecuencia. Y reparar los daños que producen cuesta mucho dinero. Esto sigue siendo especialmente evidente en el valle del Ahr (Renania del Norte-Westfalia), que sufrió unas devastadoras inundaciones en el verano boreal de 2021, en las que murieron 135 personas.

Según estimaciones del Gobierno alemán, los daños materiales allí ascendieron a más de 30.000 millones de euros. Sólo una parte de esos daños estaba cubierta por el seguro. La Asociación Alemana de Seguros (GdV) habla de 8.500 millones de euros. En 2021 se produjo el mayor volumen de siniestros por fenómenos naturales en la historia de las aseguradoras alemanas.

Pueblo inundado en Baviera. Imagen: Bernd März/IMAGO

Seguro obligatorio y cobertura de riesgos en Alemania

Alemania es un país en el que se aseguran muchos riesgos. Algunos seguros son obligatorios, como el seguro de enfermedad y cuidados, y el seguro de responsabilidad civil para vehículos motorizados. Determinados colectivos profesionales también deben asegurarse en caso de causar daños. Quien tenga un perro debe contratar un seguro de responsabilidad civil para el animal.

Otros riesgos, sin embargo, no están necesariamente cubiertos. Entre ellos están los perjuicios que puedan sufrir los edificios. Aunque un propietario contrate un seguro de edificios, no todo está cubierto en caso de daños. Normalmente, sólo están cubiertos los daños causados por tormentas oel granizo, pero no por crecidas de agua, inundaciones o desplazamientos de tierra.

Daños por inundación y lagunas en el seguro

Para cubrir esos casos hay que contratar un seguro adicional. Sin embargo, la prima puede ser muy alta, dependiendo de dónde esté situado el edificio. Además, las compañías de seguros consideran que el riesgo de inundación es tan alto en algunos lugares, que ya no ofrecen ninguna póliza. Según la GdV, la mitad de los propietarios de viviendas en Alemania no están asegurados contra daños por inundaciones.

Los que no tienen seguro se quedan con las manos vacías en caso de daños y se enfrentan a la ruina material de su existencia. Aunque el Estado interviene con ayudas de emergencia tras graves inundaciones, éstas sólo pueden cubrir parcialmente los daños. Sobre todo, porque las autoridades federales, estaduales y locales deben garantizar ante todo la reconstrucción de las infraestructuras, es decir, de las carreteras, puentes y circuitos de suministro.

Seguro obligatorio contra riesgos naturales

Las catástrofes naturales pueden afectar a cualquiera, dijo ya en 2022 el jefe de gobierno de Baja Sajonia, Stefan Weil (Partido Socialdemócrata), pero no sería correcto seguir reuniendo "enormes fondos especiales de los presupuestos públicos" en esos casos. En su lugar, debería haber un seguro obligatorio contra riesgos naturales para todos los edificios, según Weil. Eso evitaría que algunas personas no quisieran asegurarse, y que otras no recibieran un contrato de los proveedores por ser el riesgo demasiado alto.

El canciller Scholz promete ayuda

Durante una visita a Baviera, el canciller alemán, Olaf Scholz , ofreció la perspectiva de una ayuda económica del Gobierno nacional para las zonas actualmente afectadas por las inundaciones. "Por supuesto, también seguiremos fomentando la práctica de la solidaridad que tenemos en Alemania".

Dado que sería ya la cuarta vez que viaja a una zona inundada este año, Scholz afirmó que debe quedar claro que no se trata de hechos aislados. "Por tanto, no podremos descuidar la tarea de detener el cambio climático provocado por el hombre".

(gg/cp)