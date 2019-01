Internacional Socialista expulsa al FSLN nicaragüense y reconoce al venezolano Guaidó

La decisión se adoptó en la última jornada de la reunión del Consejo de la IS en Santo Domingo, y tras la presentación de un informe sobre la situación de Nicaragua a cargo del presidente del comité de disciplina de la IS, Rafael Michelini, senador del Frente Amplio uruguayo, quien tras condenar la crisis en esa nación concluyó que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido gobernante en Nicaragua, "ya no nos representa".

Al presentar su informe, Michelini señaló que es "desgarrador cuando se decide excluir a alguien de la familia y más cuando se trata del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que tiene un pasado glorioso y ellos más que nadie debieron ser ejemplo del respeto a los derechos humanos".

"No ha sido fácil tomar la decisión, pero si nos exigimos respetar los valores de la IS tenemos que ser consecuentes con nosotros mismos" y el FSLN "ya no representa la familia socialista", agregó en sus explicaciones.

Reconocimiento a Guaidó

El Consejo de la IS aprobó, además, una resolución que reconoce los esfuerzos del líder opositor venezolano Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino del país, "de conducir una transición hacia la democracia, apoyada en la legítima Asamblea Nacional". La IS señaló que la única manera de avanzar en ese país es con la celebración urgente de nuevos comicios, según el documento aprobado al término de la reunión de dos días en Santo Domingo.

Dichas elecciones han de "ser vigiladas por una nueva autoridad electoral plenamente independiente e imparcial", y "deben tener lugar con la participación de aquellos previamente calificados y estar acompañadas por la liberación de los prisioneros políticos", se agregó en la resolución.

Crítica del FSLN nicaragüense

La decisión fue fuertemente criticada por el representante del FSLN, Francisco Rosales, quien lamentó que la misma se haya tomado sin que el comité de la IS para América Latina haya realizado una visita a Nicaragua para comprobar la situación.

"Es un verdadero adefesio jurídico. Jamás el Comité para América Latina ha discutido este tema", y criticó que la decisión se haya tomado solo con el voto de 10 partidos, mientras que 9 se opusieron de un total de 59 que, según afirmó, se encontraban en la reunión de hoy en Santo Domingo, ya que la mayoría no emitió su opinión al respecto, añadió.

Rechazo del PRD panameño

También el secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD) de Panamá, el diputado Pedro Miguel González, dijo que el partido panameño votó en contra de la medida contra el FSLN: "Creemos que la información que trasciende internacionalmente (...) sobre la realidad de Nicaragua es lo que ha influido en la mayoría de los partido que votaron" a favor de la expulsión del FSLN, expresó.

El diputado del opositor PRD, la primera fuerza de la unicameral Asamblea Nacional (AN), con 26 de los 71 escaños, opinó que "muy probablemente" la decisión contra el FSLN "obedece a que buena parte de los partidos que forman parte" de la IS "con el paso de las décadas han ido abandonado sus posiciones de principios".

González cuestionó además la legalidad de la decisión del Consejo de la IS y afirmó que su formación ha pedido una revisión de la misma: "Estamos tratando de comprender cómo 11 votos de 28 que tenían derecho hacen la mayoría. Hemos pedido que se revise el estatus a ver si con esa cantidad de votos era viable una decisión como esta", informó el secretario general del PRD.

Y "creemos que debemos reconsiderar si el PRD va a seguir formando parte de ese organismo o no", tras esta decisión del Consejo de la IS, añadió el secretario general de formación panameña fundada en 1979. González recordó que el PRD y el FSLN (1961) han tenido una "historia de hermandad" y que ambas agrupaciones políticas han coincidido "en la lucha por la justicia social en la región centroamericana".

El PRD siempre ha sido "promotor de los consensos", ha participado en los "principales procesos de entendimiento político de la región", y "la pacificación de Centroamérica fue promovida por Omar Torrijos", máximo líder histórico del partido panameño, y otros influyentes líderes regionales en el convulso período que va 1960 a 1990, añadió el político.

Crisis en Nicaragua

Nicaragua atraviesa por una crisis, la más sangrienta desde los años 80 del siglo pasado, que ha dejado entre 325 y 561 muertos, y de 340 a 767 detenidos, según organismos humanitarios.

El presidente de esa nación centroamericana, Daniel Ortega, reconoce, sin embargo, 199 muertos y 340 reos, a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

rml (efe, laprensa.com.ni)

