Instituto económico IFO: "Ningún rescate alcanza si el cierre demasiado largo"

DW: Alemania ha cerrado en gran medida su vida cotidiana para detener la propagación del coronavirus. ¿Veremos una caída económica tan grande como la que experimentamos en la crisis financiera de 2009?

Clemens Fuest: Me temo que sí, e incluso mucho peor. En este sentido, ahora es muy importante cómo se gestiona esta crisis. Es esencial reducir la actividad económica ahora desde la perspectiva de la protección de la salud. Al mismo tiempo, sin embargo, tenemos que trabajar en cómo podemos impulsarla de nuevo lo antes posible, por lo menos parcialmente. Porque si hay estabilización económica, el cierre no se mantendrá.

¿Cuáles podrían ser las dimensiones de la caída económica?

Si salimos de este cierre con relativa rapidez, la caída probablemente ascenderá a un 5 o 6 por ciento del PIB. En otras palabras, será ligeramente superior a lo que tuvimos en el momento más álgido de la crisis financiera. Pero si el paro de la economía dura más tiempo, por ejemplo tres meses o más, la caída podría llegar hasta el 20 por ciento.

Algo así sucedió en la Gran Depresión de los años 30, pero nunca en la historia de la República Federal. Un escenario de este tipo implicaría un riesgo de desestabilización económica. Eso no debe suceder.

Para prevenirlo, el gobierno alemán adoptó un enorme paquete de medidas para sostener la economía y respaldar a los ciudadanos. ¿Es suficiente?

Es un buen paquete, pero no es suficiente. El problema es que, en cierto sentido, estamos congelando la economía, reduciendo la producción, y el dinero público no puede compensar eso en absoluto. Los paquetes de ayuda consisten únicamente a mantener vivas las empresas durante este período de congelación y a prestar ayuda principalmente a las pequeñas empresas y a los trabajadores independientes. Pero todo esto no cambia el hecho de que la producción se ha paralizado. Los costos que describimos en nuestro estudio son los costos de esta paralización. Así que también debemos gestionar la salida de este cierre sin descuidar la lucha contra la epidemia. Esto no es fácil, pero debemos desarrollar estrategias ahora. Si prolongamos este cierre, ningún paquete de ayuda del gobierno podrá ayudarnos.

Puerto de Hamburgo

¿Cómo podrían ser esas estrategias?

Esas estrategias podrían incluir, por ejemplo, el uso de máscarillas en toda la población y la realización de pruebas masivas. Esto también podría incluir la desinfección en lugares públicos. Algunos países de Asia oriental nos han mostrado cómo hacerlo. En Japón y Corea del Sur se usan más máscarillas que aquí. Por supuesto, también hay que tenerlas, lo que significa que la tarea ahora es conseguir que la industria las produzca muy rápidamente. Pero si las usáramos en todo el país, podríamos impulsar la actividad económica, como dicen muchos epidemiólogos y médicos, mucho más rápidamente que sin ellas.

Y si la economía se reactiva un día, ¿habrá enormes efectos de recuperación que podrían impulsar fuertemente el crecimiento, o el gobierno todavía tendrá que tomar medidas para que la economía vuelva a funcionar?

El Estado tendrá que seguir tomando medidas. Sin duda habrá efectos de recuperación. Si no compras un automóvil ahora, seguramente lo harás en algún momento en el futuro. Pero tenemos el problema de que probablemente habrá muchas quiebras. No sólo no habrá efectos de recuperación, sino que también puede haber daños permanentes. Los políticos están actualmente tratando de minimizar o prevenir este tipo de daños. Así que se pueden esperar efectos de recuperación aquí y allá, pero cuanto más tiempo dure el cierre, más difícil será la recuperación económica.

Antes de que apareciera el coronavirus, la crisis climática era un gran problema. En este momento, el clima se está beneficiando del hecho de que la producción y el tráfico se están reduciendo. ¿Cómo se verán las cosas después de la crisis? ¿Seguirá siendo una prioridad la protección del clima si la economía sigue atrasada?

Si esto se convierte ahora en una crisis económica muy muy profunda, entonces las consideraciones de política climática pasarán a un segundo plano al principio. Ese fue también el caso durante la crisis financiera. La protección del clima es un problema mundial a mediano plazo. Pero ahora nos enfrentamos a una crisis en la que existe una amenaza de desestabilización de la economía a corto plazo.

Clemens Fuest es profesor de Economía en la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich y miembro del Consejo Consultivo Científico del Ministerio Federal de Finanzas. Fuest es presidente del instituto de investigación económica IFO, con sede en Múnich.

(jov/rr)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |