Iniciativa alemana busca intensificar lazos con Latinoamérica

"Al principio hablábamos de ventana de oportunidades, pero tras los acontecimientos de las últimas semanas, más bien se trata de una ventana de las necesidades para volver con fuerza a esta región.", afirmó a DW el relator para América Latina del grupo parlamentario CDU/CSU, Andreas Nick.

El diputado cristianodemócrata aludió con ello a la convulsión social y política que se vive en algunos países de la región, pero también a una situación geopolítica mundial en transformación, al desafío que enfrentan organismos multilaterales como Naciones Unidas, así como la creciente presencia política y económica de China en el subcontinente.

"Nos percatamos de que hay una expectativa positiva en Latinoamérica hacia Europa, hacia Alemania, de cara al fortalecimiento de las instituciones democráticas, en la transición de una economía muy orientada hacia las materias primas hacia una cadena productiva más ecológica en un contexto medioambiental que eso demanda, pero también en un contexto con una mayor equidad social".

Las protestas en Chile a favor de una mayor equidad han sido respondidas con violencia.

Por su parte la académica Claudia Zilla, responsable para América en el Instituto alemán para asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP), aseguró en conversación con DW que hay razones comunes a las crisis que vive América Latina. "La pobreza, la desigualdad, la violencia estructural, la predisposición a la violencia por parte de ciertos actores, pero en cada caso hay una demanda específica nacional que no es generalizable a toda la región. En algunos casos es una demanda socioeconómica, en otros es una demanda democrática, en otros casos es un conflicto institucional. Sí, tenemos crisis múltiples, no es en todos los países, hay razones comunes, pero también factores nacionales decisivos".

La académica Claudia Zilla, responsable de Latinoamérica en el Instituto alemán de investigación sobre asuntos internacionales y de seguridad (SWP).

Alemania busca aliados en América Latina

Alemania busca en América Latina y el Caribe aliados para defender el orden global y la cooperación multilateral. Visión 2030, una alianza para el futuro, es la estrategia de la bancada conservadora de la canciller Merkel. Le sigue al lanzamiento en mayo pasado de una iniciativa para la región lanzada por el Ministerio alemán del Exterior a la que asistieron 29 ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe.

En esta ocasión, el secretario general de la OEA, Luis Almagro fue invitado a pronunciar el discurso central, y los ojos estaban puestos en la coyuntura de explosividad social que vive Chile y Ecuador, en un posible fraude electoral en Bolivia, con cambios electorales en Brasil, Argentina y México.

Almagro recordó que América Latina sigue siendo el continente con la mayor desigualdad social, y que siguen arrastrando rezagos en mayor o menor medida desde hace 200 años. El secretario general de la OEA subrayó los valores esenciales que hacen de la región un aliado estratégico de la Unión Europea y la necesidad de tener vínculos más fuertes con Alemania.

Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue el invitado de honor que hizo un balance sobre la situación en la región.

Conflictos en la región

"Nuestros países en general han evolucionado favorablemente salvo dos dictaduras absolutamente fracasadas que serían el hazmereír completo del continente como la de Cuba y de Venezuela, si no fuera porque han causado tanto dolor a tanta gente".

Almagro defendió la auditoría que dirige la OEA para esclarecer el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre en Bolivia, que ahora es rechazada por la oposición. "Esa auditoría fue solicitada por la oposición, las condiciones fueron conversadas con todos los partidos de la oposición".

Respecto a las protestas en Chile a favor de un Estado social y una mayor equidad, Almagro rechazó evaluar el modelo chileno, hasta ahora visto como uno de los referentes en América Latina. "No podemos hacer ese tipo de valoraciones. No podemos hablar de modelos exitosos o no, especialmente cuando estamos hablando de democracias, cuando tenemos un continente que es el más desigual de todos".

Aspecto general de la conferencia en el salón de la fracción de los partidos conservadores CDU/CSU, de la canciller Angela Merkel.

No es tolerable la violencia de ninguna forma

Sin embargo el exdiplomático uruguayo sí se pronunció claramente en contra de la violencia. "La protesta pacífica debe ser permitida, pero nunca la violencia ni el saqueo. No puede permitirse ningún exceso del Estado, de ninguna forma, ningún exceso de ninguna fuerza represiva de ninguna forma y eso debe ser condenado de la manera más tajante, debe ser neutralizado por la propia institucionalidad, por el propio Estado de Derecho y la comunidad internacional".

Migrantes venezolanos, la mayor crisis migratoria a la que tiene que hacer frente el subcontinente.

Almagro acusó a Venezuela de injerencia en los conflictos en Chile y Ecuador. "Un 40% de los twitts que piden la renuncia del presidente (Piñera) vienen de Venezuela, es un despropósito absoluto. Pero eso no es el problema de los chilenos, el problema para ellos es el reafirmar sus instituciones, hacerlas trabajar y lograr soluciones que el país necesita".

En Ecuador, según Almagro, fue más clara la participación externa. "Quedaron más en evidencia. Se pudo separar la legítima protesta social y encauzar soluciones a través de negociaciones, de la derogación del paquete de medidas. Y se aisló a los violentos de tal manera que no tuvieran ninguna positiblidad de actuación. Quedaron aislados política y socialmente. Nuestra recomendación es el diálogo político y social y encontrar soluciones a partir del fortalecimiento permanente de la institucionalidad".

Andreas Nick, relator para América Latina de la fracción CDU/CSU.

Agradecido con China

Preguntado en la conferencia sobre el papel de China en la región Almagro recordó que el gigante asiático fue el salvavidas que permitió a América Latina encarar la crisis del 2001. "Seríamos desagradecidos si dijéramos que las relaciones con China son malas. América Latina no puede permitirse tener malas relaciones ni con China, ni con la Unión Europea ni con Estados Unidos".

"Visión 2030, una alianza para el futuro", es un documento de 29 páginas que propone intensificar la cooperación con América Latina y el Caribe a través del fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, la economía y el comercio, la protección medioambiental y del clima, la cooperación multilateral, la cooperación en ámbitos como la digitalización, la educación y la cultura, la seguridad, así como la lucha contra la criminalidad organizada y el tráfico de drogas. Y no menos importante, el ordenar y dirigir la migración.

(jov)

