Informe de EE. UU. no encuentra evidencia sobre existencia de ovnis

Un informe oficial estadounidense concluyó que no hay evidencia de que existan los ovnis, pero reconoció que es difícil explicar los misteriosos fenómenos observados por pilotos militares, reportaron medios este viernes (04.06.2021).

Las Fuerzas Armadas y la inteligencia no encontraron evidencias de que objetos voladores no identificados (ovnis) avistados por pilotos militares fueran naves espaciales extraterrestres, señala ese informe, según el diario The New York Times y otros medios.

Pero el informe tampoco explica decenas de fenómenos e incidentes, algunos filmados por los pilotos, de manera que no se puede descartar absolutamente la existencia de alienígenas.

El New York Times, que cita altos funcionarios no identificados, dijo que el informe determina que la mayoría de unos 120 incidentes en los últimos 20 años nada tienen que ver con lo desconocido o con secretos militares estadounidenses o tecnología del gobierno.

Tampoco están relacionados con objetos tales como globos de investigación que, para algunos, estarían detrás de los reportes.

En consecuencia, el informe no explica, por ejemplo, qué vieron pilotos de la armada estadounidense cuando filmaron objetos viajando a velocidades casi hipersónicas, girando y despareciendo misteriosamente.

La investigación fue solicitada el año pasado y el resultado será remitido al Congreso a fines de este mes por el director nacional de inteligencia.

afp/ap/new york times /rr