Infantino se defiende: "FIFA no ha malgastado un solo franco"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, volvió a defenderse de las acusaciones y aseguró que durante su mandato al frente del ente rector del fútbol mundial no se han cometido irregularidades. "Cuando se trata de la FIFA, no hay actividades ilegales. No se ha malgastado un solo franco", señaló este miércoles (07.11.2018) Infantino a la agencia dpa en la sede del organismo en Zúrich.

Citando documentos filtrados por Football Leaks, la revista alemana "Der Spiegel" y otros medios de comunicación publicaron la semana pasada que Infantino influyó de forma inapropiada en el nuevo Código de Ética de la FIFA. Además, en su etapa como secretario general de la UEFA se habría reunido con representantes Paris Saint-Germain y Manchester City mientras los dos clubes estaban siendo investigados por violar el Fair Play Financiero.

"No hay nada de qué avergonzarse", dijo sobre las negociaciones con los representantes de ambos clubes en 2014. "Queríamos mantener a los equipos en la competición (Liga de Campeones) y no excluirlos", añadió Infantino, aclarando que ese pensamiento era igual para los 30 clubes que estaban siendo investigados y no solo para el PSG y el City. [dpa)