Inclusión: autistas Asperger, especialistas en telecomunicaciones

"Imagínese que alguien, en la segunda reunión, le dice: ‘Honestamente, no sé por qué eres el gerente'", dice Andreas Genz, gerente de dpa picture alliance. Eso fue lo que le dijo Michael Wieland. Después de tanta "honestidad”, la colaboración podría haber terminado de inmediato, pero no fue así. El especialista en telecomunicaciones Michael Wieland lo ayudó durante meses a introducir un software para obtener procesos más eficientes.

Asperger "ven” estructuras complejas

Wieland trabaja para la empresa de servicios de telecomunicaciones Auticon, especializada en ubicar a personas autistas y con síndrome de Asperger con conocimientos específicos de telecomunicaciones: "La mayoría de las personas autistas Asperger tienen en común que perciben el mundo y filtran las impresiones de manera diferente", dice Wieland.

"Puedo mirar un organigrama y enseguida percibo cómo funciona la comunicación en esa empresa, cómo se realizan los procesos, cómo trabajan las personas juntas. En mi mente, veo cómo fluye la información a través de la empresa y puedo sacar muchas conclusiones, que asombran a otras personas y se preguntan: ¿cómo lo sabes?”

Michael Wieland, autista con síndrome de Asperger y especialista en telecomunicaciones en la empresa Auticon.

Desempleo a pesar de ser superdotados

Los Asperger pueden a menudo concentrarse bien, pensar lógica y analíticamente y realizar tareas monótonas y repetitivas. Con frecuencia les gustan los detalles y tienen altos estándares de calidad. Todas estas cualidades son muy bienvenidas en el sector de las tecnologías de la información.

Y, sin embargo, muchos no logran imponerse en el mercado laboral, dice Wieland: "Tenemos muchos colegas en Auticon que realmente nunca han trabajado o que han abandonado los estudios", agrega. "Muchos de nuestros empleados tienen hojas de vida muy defectuosas, porque no se entienden con el sistema", afirma.

Wieland es una excepción. También trabajó en puestos gerenciales en Auticon. Con 40 años supo que tenía el síndrome de Asperger. "No puedo captar bien a la gente", dice. "Eso se vuelve mi perdición cuando no se argumenta sobre la base de hechos objetivos, sino que hay jugarretas políticas". Por estos motivos ha sido manipulado varias veces. Para él es difícil leer entre líneas, porque se toma las cosas literalmente. Tampoco comprende siempre la ironía. "Eso lleva a que la gente me instrumentalice y luego me dé de lleno contra la pared. Me ha sucedido con bastante frecuencia", afirma Wieland.

Muchos autistas con síndrome de Asperger no pueden filtrar impresiones superfluas y se sienten abrumados por el entorno.

A menudo decisivos, los pequeños cambios en el entorno laboral

En Auticon, se presta mucha atención a las necesidades especiales de los empleados. Entre otras cosas, cada especialista cuenta con un entrenador. Este ayuda a los clientes a recibir información sobre el autismo, prevenir problemas, aclarar malentendidos o simplemente diseñar el lugar de trabajo de tal manera que el empleado autista se sienta cómodo. Por ejemplo, apagando las luces intermitentes de la computadora o colocando la mesa de trabajo en un rincón silencioso.

Cada empleado de Auticon necesita condiciones diferentes, dice Dieter Hahn, su gerente alemán. No existe el "autismo". Todos son diferentes. Incluso para Wieland, que sufre de Aspeger, tratar con colegas autistas no siempre es fácil: "También tuve que aprender primero cómo tratar con las personas autistas. Así que no solo (se trata de) mi autismo, sino también lo que significa cuando las demás personas son autistas".

Dieter Hahn, gerente de Auticom en Alemania.

Auticon quiere seguir creciendo

De las 290 personas que trabajan en ocho países en Auticon, 210 personas son autistas. Hahn planea como mínimo duplicar el número de empleados en los próximos tres años. La empresa se está beneficiando de la pandemia de coronavirus, porque el nivel de digitalización ha aumentado considerablemente. Además, Auticon ha alcanzado un cierto nivel de reconocimiento, después de diez años en el sector.

Andreas Genz se muestra satisfecho con el proyecto de un año de duración con Auticon; de hecho el gerente de dpa picture alliance "recomienda Auticon de corazón. Fue un proyecto fabuloso”.

(rmr/ers)