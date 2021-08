Incertidumbre sobre nuevo cono monetario en Venezuela

En octubre entrará en vigencia una nueva reconversión monetaria del bolívar en Venezuela, a solo meses de haber introducido 3 nuevos billetes al actual cono monetario. Esta sería la tercera reconversión desde que Hugo Chávez eliminó tres ceros al bolívar, convirtiéndolo en Bolívar Fuerte en 2008, cuando Venezuela aún no entraba en hiperinflación. En 2018 entró en vigencia el Bolívar Soberano con 5 ceros menos y, según el comunicado del Banco Central de Venezuela (BCV) el nuevo Bolívar Digital restará 6 ceros más. En total son 14 ceros los que se han eliminado del bolívar desde el 2008.

DW conversó sobre este tema con Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Para el economista, la medida del BCV es aislada, para facilitar transacciones electrónicas sin asegurar estabilidad de precios. "Esta reconversión es la segunda en hiperinflación, sin haber tomado ninguna medida para ampliar la transparencia oficial ni los ajustes presupuestarios que reduzcan el financiamiento monetario", explica Balza.

Son muchas las dudas que los economistas se plantean ante el anuncio de la nueva reconversión, a pesar de que se esperaba desde hace meses. La información que el gobierno de Nicolás Maduro ofreció sobre la reconversión solamente destacó la eliminación de 6 ceros y anunció una nueva familia de billetes y monedas. "En ese sentido, no se distingue de la reconversión de 2018", aclara Balza, pero además "no se dijo nada sobre disciplina fiscal, plan de ahorro, Petro o precio de la gasolina, por ejemplo".

Los expertos concuerdan que esta reconversión no tendrá un impacto relevante sobre el poder adquisitivo de los venezolanos o el rescate de la moneda venezolana. Para Ronald Balza, en lo único que puede favorecer la medida es que, con menos ceros, los "bancos, el servicio aduanero y tributario, comerciantes y clientes, podrán reducir el número de caracteres usados en sus sistemas de computación", explica Balza, "sin embargo, no sirve para nada más". Además, los costos asociados al soporte técnico para calibrar los software que registran las impresiones fiscales suponen un gasto que afecta a las pequeñas y medianas empresas.

El dólar en la economía venezolana

El mismo Nicolas Maduro ha reconocido que el dólar ha sido una "válvula de escape en Venezuela", aunque su gobierno no reconoce una dolarización de la economía en el país. Con las medidas de reconversión monetaria anunciadas no hay un plan económico más allá de eliminarle ceros a la moneda para rescatar al bolívar. Ronald Balza explica que la reconversión no afectará el uso de dólares en Venezuela, solo "la emisión de bolívares, el saldo comercial o el endeudamiento externo es lo que puede cambiar las condiciones de la dolarización en Venezuela; nada de eso lo afecta la reconversión".

Mientras se hacen los preparativos para recibir al Bolívar Digital en octubre, muchos se preguntan ahora cuánto tiempo pasará antes de una nueva reconversión monetaria. Cada vez se acorta el tiempo entre las reconversiones y emisiones de nuevas denominaciones de billetes para ajustarse a la hiperinflación, pero las medidas en vez de frenar la inflación parecen acelerarla. Para el economista Ronald Balza, es impredecible cuándo se puedan generar nuevos cambios al bolívar, pues no existe un patrón establecido ya que "la arbitrariedad es demasiada".