Imputan a exasesor de Trump por negarse a declarar sobre asalto al Capitolio

Steve Bannon, quien fuera un cercano asesor del expresidente estadounidense Donald Trump, fue imputado por dos cargos este viernes (12.11.2021) luego de que se negara a declarar ante el comité del Congreso que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio, anunció el Departamento de Justicia.

A pesar de su citación a mediados de octubre, Bannon no compareció ante los legisladores al invocar el derecho de los presidentes de Estados Unidos a mantener la confidencialidad de ciertos documentos y discusiones. Pero según la comisión, esta protección no se aplica porque Trump ya no es presidente y nunca ha hecho valer oficialmente este privilegio.

El exasesor de 67 años fue uno de los artesanos de la campaña presidencial victoriosa del candidato republicano en 2016 y se enfrenta a entre 30 días y un año de prisión por cada cargo y será juzgado en un tribunal federal. La batalla legal podría llevar de todas maneras meses o años, lo que podría socavar la investigación.

