Improvisación en español, en Berlín

La necesidad de expresarse en su propio idioma y contar su realidad en español en un país como Alemania es la realidad de muchos latinoamericanos que emigran a Berlín. Desde el 2014 funciona la escuela de improvisación en español Berlín ESImpro dirigida por Gonzalo Piñán y que cuenta con la docente y actriz Paula Galimberti con gran afluente de estudiantes latinoamericanos. Además, existe también la compañía de teatro y la serie web de cine improvisado "Berlineses" que estrena segunda temporada a fines de diciembre.

Estos espacios les han permitido a muchos hispanoparlantes conocer un mundo nuevo, actuar y desarrollarse en español. Esta realidad es compartida por muchos latinoamericanos como a Alejandro Goiri, un psicólogo venezolano que emigró de su país y llegó a Alemania hace once años. Hoy es profesor de la escuela y actor también de la serie. DW dialogó en exclusiva con él para conocer más acerca de estos proyectos.

De estudiar en Venezuela a los escenarios en Berlín

Antes de llegar a Berlín en 2009, Alejandro Goiri viajó desde su natal Maracaibo a Francia, luego España y Portugal. En 2014, año en que la escuela Berlín ESImpro abre, comienza a asistir a los cursos de improvisación. "Me enamoré inmediatamente del arte, de la disciplina y del grupo. Nos juntábamos a jugar", comenta el actor.

"En Venezuela había tenido una vinculación al teatro y siempre había tenido esa inquietud, pero cuando te mudas a Europa comienzas a hacer tu vida cotidiana y dejas lo otro de lado. La 'impro' (en Berlín), me reconectó con todo eso", agrega Goiri, quien hoy es también profesor de la escuela.

Además de la escuela y la serie producida por el grupo de Berlín ESImpro, Goiri es también actor de la compañía de improvisación. "Antes de CoVid nos presentábamos dos o tres veces al mes", cuenta. Participar activamente en el grupo le ha permitido desarrollarse en la improvisación de la mano de Paula Galimberti y distintos formadores que han dado clases y talleres a lo largo de estos seis años.

Tal ha sido la conexión de Goiri con el grupo y la disciplina que desde hace un año se dedica casi exclusivamente a ella, tanto en la docencia como en la aplicación de las técnicas de improvisación en espacios corporativos. "En muchas empresas se busca trabajar de manera ágil y concretar proyectos a partir de una gran incertidumbre, donde probar cosas nuevas, liderar de manera inclusiva e innovar es súper importante", explica Goiri. "Eso mismo hacemos nosotros en el escenario. Buscamos traducir esos elementos que hacen a un grupo de improvisación exitoso, divertido, creativo e ingenioso, al mundo corporativo".

Alejandro Goiri.

La necesidad de expresarse y realizarse en español en Alemania es un punto en común para los participantes del grupo. "Personalmente es fundamental", comenta Goiri, "tiene que ver también con mi condición de migrante venezolano en este momento en el que está Venezuela. No solo tener la oportunidad de expresarme en mi idioma, sino también de hacerlo en un lugar que no es tu casa, pero que las has hecho tal. Es poder contar la historia del otro lado del muro en el que nos han puesto a muchos venezolanos".

Escenarios con acento latino en Berlín

En el año 2014 no solo se fundó la escuela de improvisación, sino que también nacía "Relachen", un espacio de comedia principalmente en español que le dio cabida a artistas latinoamericanos y españoles en Berlín, como así también a un público hispanoparlante que se hacía cada vez más numeroso. Su creadora y directora, la productora creativa Patricia Fernández Arconada, es también una venezolana que emigró desde su país a España primero y luego a Berlín. "No importa de qué parte eres, hablar español es una expresión cultural, emocional y la combinación de todas las idiosincrasias", dice Fernández Arconada, en diálogo con DW.

La productora menciona que no había ningún show de comedia en español. "Me preguntaba cómo vivía la gente hispanohablante en Berlín", menciona Fernández Arconada, que agrega: "Al estar en una ciudad no hispanohablante la comedia en español me hacía falta. Siempre estuve en contacto con la comedia y el teatro; al haber tanta oferta (en Barcelona), no necesitaba generarla, pero en Berlín me encontré con que no había nada".