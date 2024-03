Imagen del día: "Son 30.000 los desaparecidos"

24M en Argentina

Organizaciones defensoras de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales convocaron, este domingo 24 de marzo de 2024, a movilizaciones en la Plaza de Mayo de Buenos Aires (en la foto) y otros espacios públicos de Argentina, en el 48 aniversario del golpe de Estado de 1976, que desembocó en dictadura, decenas de miles de desapariciones, exilios y ejecuciones en centros clandestinos.

"Son 30.000 los desaparecidos", afirmó, entre otros, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, respondiendo a los actuales presidente y vicepresidenta de Gobierno, Javier Milei y Victoria Villarruel, que inauguraron el día negando nuevamente esta cifra.

"Las constantes provocaciones del Gobierno de Milei y Villarruel violan todos los pactos internacionales, que tienen rango constitucional, y seguimos reclamando una ley contra funcionarios que desestimen los crímenes y a sus víctimas”, dijo la líder de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto ante la multitud de personas que asistieron al acto por la memoria.

Luego del acto, Villarruel lanzó una nueva publicación en su cuenta de X, donde criticó a De Carlotto y volvió a negar la magnitud de los crímenes de la dictadura militar: "A vos no te votó nadie, votó a Javier Milei. Respetá al pueblo argentino que les dijo no a ustedes también. No fueron 30.000", insistió la vicepresidenta.

rml (efe, X)