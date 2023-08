Chile: identifican un dinosaurio carnívoro con brazos cortos

Un grupo de paleontólogos chilenos ha conseguido identificar un dinosaurio carnívoro con brazos particularmente cortos llamado Abelisaurio, el cual habitó en el llamado Norte Chico de Chile hace unos 92 millones de años, según se detalla en una investigación publicada por la revista Journal of South American Earth Sciences.

El hallazgo fue posible luego de analizar una pieza dental no clasificada que había sido encontrada en 1989 en el Monumento Natural Pichasca, en la región de Coquimbo (norte), lugar donde se han descubierto huesos de otros animales prehistóricos como el Titanosaurio.

El nuevo ejemplar, del que no se tenían antecedentes en territorio chileno, pertenece a los abelisáuridos, una familia de terópodos carnívoros que incluye al famoso Carnotauro, un depredador con cuernos con el que comparte características similares, como los brazos extremadamente cortos y hocico corto.

Un depredador no tan grande

Según las estimaciones de los paleontólogos, este Abelisaurio habría medido entre cuatro y cinco metros de largo y pesado entre unos 800 kg y una tonelada: "Tenemos evidencia de que estos animales pudieron haber alcanzado unas tres toneladas de peso, principalmente los más grandes que se han encontrado en Brasil", explicó el principal autor, Jared Amudeo.

"Pero este dinosaurio, el de Pichasca, era pequeño si lo comparamos con miembros del mismo grupo, como los que tenemos en Argentina o Brasil", agregó.

El diente del Abelisaurio encontrado en 1989, en Chile. Imagen: Sergio Soto/Universidad de Chile

¿Para qué servían los brazos cortos?

La finalidad de los brazos pequeños de este tipo de dinosaurios ha sido objeto de debate entre los paleontólogos. Algunas teorías sugieren que los brazos fueron reduciéndose a nivel evolutivo, porque no los necesitaban, pero otras ideas plantean que estas cortas extremidades podrían haber tenido un rol en la selección sexual.

"Si los brazos no cumplían una función en la alimentación o en la captura de la presa y presentaban, además, esta reducción, los caracteres (brazos) no eran seleccionados de manera natural y no se reflejaban en la descendencia, resultando en vestigios", señaló Amudeo, quien recordó que uno de los máximos depredadores del Cretácico, el Tiranosaurio Rex, también poseía brazos pequeños.

Vivía en un lugar muy diferente al actual

La zona semiárida donde fue encontrado el diente del Abelisaurio era muy diferente hace unos 92 millones de años, con un clima probablemente mucho más cálido y húmedo que en la actualidad, con escenarios tropicales a subtropicales, según los expertos.

Asimismo, es probable que haya vivido con el dinosaurio más famoso de la zona: "Sabemos que coexistió con los Titanosaurios, los famosos dinosaurios de cuello largo, también con tortugas de agua dulce, cocodrilos terrestres y se han encontrado moluscos de agua dulce", concluyó Amudeo.

