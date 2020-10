Ibrahimovic: “Tú no eres Zlatan, no desafíes al coronavirus”

El 24 de septiembre de 2020 el futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, una de las personalidades más extrovertidas del mundo deportivo, informó a la humanidad que había dado positivo por SARS-CoV-2 y que, por lo tanto, debía estar en cuarentena. Se perdería algunos partidos de su club, el AC Milán, y sus fervientes seguidores tendrían que soportar algunas semanas sin el jugador en los pastos.

Fiel a su estilo, Ibrahimovic agregó en su mensaje, publicado en Twitter, que "el COVID ha tenido el valor de desafiarme. Mala idea”. Aunque no sufrió mayores molestias, sí alojó el virus durante varios días. Recién el 9 de octubre dio negativo en dos hisopados consecutivos y pudo volver a entrenar con sus compañeros. Una semana después su equipo jugó contra el Inter de Milán e Ibra marcó los dos goles del triunfo de los Rossoneros.

El futbolista, que alguna vez dijera que un Mundial de fútbol sin él no valía la pena, se encuentra en un extraordinario momento de su carrera. Y aunque no lo estuviera, igual seguiría derrochando confianza en sí mismo. Por eso, el video que grabó junto al gobierno de Lombardía para advertir a los ciudadanos sobre los riesgos del coronavirus no podía sino contar con su particular sello.

Ibrahimovic aparece frente a la cámara en la azotea de un edificio, con Milán de fondo. En italiano les recuerda a los simples mortales que no es una buena idea descuidarse ante el azote de la pandemia. "El virus me desafío y le gané, pero tú no eres Zlatan. No desafíes al coronavirus. Usa la cabeza y respeta las normas. Con distanciamiento social y la mascarilla lo vamos a derrotar”, dice el deportista, de 39 años.

También las cuentas oficiales del gobierno lombardo se hicieron eco del mensaje de Ibrahimovic, recordando a la ciudadanía la importancia de usar el tapabocas, tal como hace el atacante sueco. "Solo juntos venceremos la propagación del virus. Si respetamos las reglas, ganamos”, dice el Facebook oficial de Lombardía. Aunque Italia había controlado bastante bien la segunda ola, en las últimas semanas ha sufrido un violento aumento en el número de contagios que ha llevado a distintas regiones del país a confinar nuevamente a parte de la población.

