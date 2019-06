Hunt planea gastar el 2,5 % del PIB en defensa

Diez candidatos para reemplazar a Theresa May

Andrea Leadsom

Andrea Leadsom, quien renunció al gabinete la misma semana que May anunció que dejaría de ser la primera ministra, también está en la disputa. Leadsom quedó segunda en la lucha por el cargo en 2016, cuando fue duramente criticada por haber dicho que su condición de madre le daría ventaja como premier. Esto, poco después que Theresa May hablara de su angustia por no haber podido tener hijos.