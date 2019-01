Human Rights Watch: la resistencia contra el autoritarismo está en aumento

Las noticias ofrecen un panorama bastante sombrío del estado del mundo. Pero hay más política que opresión: en su Informe Mundial 2019, presentado el jueves (17.01.2019), la ONG Human Rights Watch (HRW) encuentra que la gente en todo el mundo se está levantando por sus derechos.

"Mientras autócratas y vulneradores de derechos pueden estar acaparando titulares; los defensores de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho también están ganando fuerza", escribe Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, en la introducción del informe. "Los mismos populistas que están propagando el odio y la intolerancia están generando una resistencia que sigue ganando sus batallas. La victoria en cualquier caso dado nunca está asegurada, pero se han generado algunas con suficiente frecuencia el año pasado, una señal de que los excesos de los gobiernos autocráticos están alimentando un poderoso contraataque ".

Wenzel Michalski, director de Human Rights Watch Alemania.

HRW ha publicado sus informes anuales desde 1989, generalmente enfocados en dictaduras. La edición de este año se enfoca "en autócratas y populistas con tendencias autoritarias y en la creciente resistencia contra estos políticos", explica a DW Wenzel Michalski, director de HRW en Alemania.

El punto álgido de la UE

El informe describe cómo decenas de miles de polacos tomaron las calles en repetidas ocasiones para defender la independencia del poder judicial de su país y cómo los jueces se negaron a abandonar sus puestos en la administración, a pesar de la presión política para hacerlo. En Hungría, miles de personas protestaron contra las medidas del Primer Ministro Viktor Orban para cerrar la Universidad Centroeuropea o instaurar una ley que permitiera retrasar el pago de horas extras durante tres años. HRW elogia la decisión del Parlamento Europeo de iniciar un proceso que podría sancionar a Hungría en virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea como un "punto álgido" para la UE.

En otro apartado, HRW informa: "Los votantes en Malasia y Maldivas derrocaron a sus corruptos primeros ministros; el primer ministro de Armenia se retiró en medio de protestas masivas por corrupción; Etiopía, bajo presión popular, reemplazó a un gobierno abusivo durante mucho tiempo con un primer ministro que se embarcó en una impresionante agenda de reformas". Según HRW, en los Estados Unidos, el opositor Partido Demócrata tomó el control de la Cámara de Representantes en noviembre, en parte porque los votantes habían rechazado el "alarmista" intento del presidente Donald Trump de retratar a los solicitantes de asilo que huían de la violencia centroamericana como una crisis".

A pesar haber buenas noticias por todos lados, Michalski dijo que China sigue siendo un área particular de preocupación para HRW: "En este país, la libertad de expresión y la sociedad civil están siendo aniquiladas". El presidente de China, Xi Jinping, "se está convirtiendo cada vez más en un dictador", señaló Michalski, y agregó que el gobierno incluso ha intentado "exportar su modelo de violaciones de derechos humanos" a otros países a través de su iniciativa One Belt, One Road.

Resultados ambivalentes en Alemania

En su introducción, Roth ofrece ejemplos del "costo humano" de los regímenes autocráticos, como la hiperinflación y la devastación económica en Venezuela o la "ola de asesinatos extrajudiciales como parte de la 'guerra contra las drogas' en Filipinas". Además, la "reducción" de defensores de los derechos humanos por parte de protagonistas políticos, incluidos aquellos con tendencias autocrácticas, más allá de sus fronteras "ha hecho más fácil que líderes brutales salgan impunes de atrocidades a gran escala, como las de la guerra de Siria sobre los civiles en las zonas controladas por fuerzas antigubernamentales; los bombardeos indiscriminados y el bloqueo de la coalición liderada por Arabia Saudí, que están matando a civiles yemeníes; o los asesinatos en masa, violaciones e incendios provocados del ejército de Myanmar contra los musulmanes rohingya", escribió Roth.

A pesar de las actividades de Arabia Saudita en Yemen, el reino ha sido durante mucho tiempo uno de los principales clientes de la industria armamentista alemana. Fue necesario el espantoso asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi para que Alemania detuviera las exportaciones de armas al país. "Una y otra vez, aún se puede leer sobre los envíos de armas a Arabia Saudita en informes de prensa", dijo Michalski. "No hay transparencia cuando se trata de suministro de armas, porque estas ventas están sujetas a restricciones de confidencialidad". En una democracia, dijo, "los ciudadanos de un país deberían tener voz en estos asuntos".

Por otra parte, agregó, HRW encontró que "la responsabilidad de abordar los problemas de derechos humanos y abordar críticamente sus violaciones se están tomando más en serio desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería que hace unos años". Por eso también se siente optimista con respecto a Alemania.

(lgc/cp)

