Huelga contra las políticas de Macri paraliza los transportes en Buenos Aires

Algunos de los principales sindicatos argentinos impulsaron este martes (30.04.2019) un paro general, seguido sobre todo en el sector del transporte, contra la política económica del Gobierno que dejó 32 detenidos por ataques a autobuses y bancos y durante el que destacados dirigentes obreros pidieron el regreso del peronismo al poder en las elecciones de octubre próximo. La falta de transporte fue la principal consecuencia de la protesta, con cancelaciones de prácticamente todos los vuelos nacionales e internacionales, el cierre del metro de Buenos Aires y la reducción de líneas de autobuses urbanos. Además, varias amenazas de bomba obligaron a cerrar varias estaciones de tren y dificultaron aún más el transporte de viajeros.

La huelga, que no estuvo sin embargo avalada por la dirección de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), la mayor central sindical del país, ha dejado en evidencia las divisiones dentro del sector gremial, en momentos de graves dificultades económicas en Argentina tras un año en recesión.

Tampoco se llevaron a cabo clases, tanto en institutos públicos como en universidades; los bancos estuvieron cerrados -algunos con atención limitada en el sector privado-, los hospitales operaron con servicios mínimos y se redujo sensiblemente el transporte de mercancías. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica dijo que no se sintió un "clima de paro", aunque reconoció que el grado de acatamiento en muchos lugares se vio relacionado "con la disponibilidad de transporte".

Acto en la Plaza de Mayo

"Cada vez que el Gobierno nos dice que ratifica el modelo económico, nosotros ratificamos que vamos a seguir peleando contra este modelo económico de hambre, entrega y de ajuste", dijo el secretario adjunto del poderoso Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, en el acto central de la jornada de protesta, en la Plaza de Mayo de Buenos Aires.

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-Autónoma), Pablo Micheli, lamentó también allí que algunos dirigentes de la CGT no acompañen el paro. "Necesitamos ser millones, porque no se lo vence a Macri. Este no es un boludo, es un presidente peligroso, tiene todo arreglado con el FMI", criticó, y consideró que "no hay tiempo para relajarse". "Queremos que vuelva el peronismo, queremos que vuelva un gobierno nacional y popular, no solo hay que soñar con ganarle a Macri, hay que ganar la calle: no hay que abandonar un solo minuto la lucha", dijo.

Respuesta de Macri

"Sabemos que el cambio es una aventura y como toda aventura tiene riesgos, pero ese cambio nos va a llevar hacia el futuro, y volver al pasado sería autodestruirnos, sería perder dos o tres generaciones más antes de volver a encontrar una oportunidad como la que el mundo nos está dando hoy", dijo Macri en un acto este martes.

El mandatario ratificó su gestión, aunque no sea "fácil" dejar atrás "80 años de ocultamiento, de mentiras, de corrupción, de promesas incumplidas". "Este es el momento de demostrar cuánto coraje tenemos, cuánta convicción tenemos, en este momento, más que nunca, en que el mundo o los mercados están dudando si nosotros vamos a volver atrás", añadió.

A la par que los manifestantes desalojaban la plaza de Mayo, el Instituto Nacional de Estadísticas divulgó que la actividad económica registró en febrero pasado una caída del 4,8 % en comparación con el mismo mes de 2018, por lo que ya se acumulan diez meses en retroceso. Mañana, Día Internacional del Trabajo, varios sectores integrados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte continuarán los paros.

lgc (efe/clarín)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |