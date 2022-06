Hong Kong: Libertad de prensa en peligro

Hace un año Pekín cerró el periódico prodemocrático "Apple Daily". Ahora se cumplen 25 años desde que Hong Kong fue regresada a China. ¿Cómo afectó esto al deterioro de la libertad de prensa en la excolonia británica?

Un informe de Phoebe Kong





DW Español

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5