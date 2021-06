Honduras: Fiscalía acusa a exfuncionarios de fraude por hospitales móviles

El Ministerio Público de Honduras solicitó este viernes (18.06.2021) abrir juicio oral contra dos exfuncionarios hondureños implicados en la compra irregular de siete hospitales móviles, en Turquía, para enfrentar la pandemia de COVID-19 que desde marzo de 2020 afecta al país.

La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), con apoyo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, formalizó la acusación contra Marco Bográn y Alex Moraes, exdirector y exadministrador de la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), respectivamente.

La solicitud de apertura de juicio fue presentada en la audiencia preliminar contra Bográn y Moraes, acusados por dos delitos de fraude y dos de violación de los deberes de los funcionarios, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

El caso de los hospitales móviles

La Fiscalía informó que, entre marzo y abril de 2020, Bográn y Moraes compraron los hospitales móviles de "manera directa y fraudulenta", con Axel Gamaliel López (guatemalteco), representante Legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC.

"El costo de las siete unidades móviles y sus plantas de tratamiento fue sobrestimado a 47,5 millones de dólares" y la compra se realizó "al margen de lo que establece la ley, según contraste de oferta y proveedores, sin garantías de calidad, ni de cumplimiento, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin observar la garantía de pago anticipado y sin autorización previa del consejo directivo de Invest-H", añadió la entidad.

Según informes biomédicos, el equipo "no solo está sobrevalorado, sino que no cumplen la función de poder ser útil para atender pacientes de COVID-19 debido a que tiene problemas de diseño y equipamiento, porque hay equipo vencido, usado y alguno incluso en mal estado o disfuncional". El proveedor de los hospitales "no tenía la capacidad técnica para construir, fabricar y equipar este tipo de hospitales", señaló el Ministerio Público.

Empleados del Departamento de Adquisiciones de Invest-H advirtieron a los acusados sobre el peligro de comprar los hospitales debido a que "no se tenía mayor información sobre ese proveedor y que en razón de los montos era un gran riesgo que los llevaría a serios problemas", pero la gerencia de la institución "hizo caso omiso", enfatizó la fuente.

