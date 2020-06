Homofobia en el deporte: la discriminación sigue ganando el partido

Daniel Arcos cuenta que desde que tiene conciencia recuerda una pelota de básquetbol en sus manos. Hoy este baloncestista profesional de 26 años se ha convertido en un referente en Chile de la visibilidad de la comunidad LGBTI (personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales) en el mundo del deporte profesional.

Si la salida del clóset de un deportista profesional sigue siendo noticia es precisamente porque son pocos, poquísimos, los que se atreven a hablar públicamente de su orientación sexual o identidad de género. En entrevista con DW, Arcos explica que fue la pandemia del nuevo coronavirus y todo el tiempo de reflexión lo que le convenció de la necesidad de dar el paso. ¿Por qué no hacerlo ahora que estoy vigente? ¿Por qué no mostrarme tal cual soy?”, cuenta el joven. "Nada va a cambiar en mi desempeño deportivo y creo que puedo abrir un poco el camino a las nuevas generaciones que quieran desarrollarse a nivel profesional”.

Ramón Gómez, del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), considera que la recepción social en Chile "ha sido en general bastante positiva”. Este activista LGBTI chileno cree que el caso demuestra que "el país ha experimentado un cambio muy profundo en la comprensión de la diversidad sexual y de género en los últimos veinte años”. Lo cual pone en evidencia lo que él considera una dicotomía: "Este apoyo viene acompañado de asombro de que esto suceda”. No son pocos quienes consideran innecesaria la salida del clóset.

Para Gómez, "esto es así porque a nivel de los clubes deportivos, estos temas no han sido lo suficientemente abordados”. Movilh, que defiende los derechos humanos de las minorías sexuales en diferentes ámbitos, ha trabajado también con directivos deportivos para erradicar la discriminación en este mundo. "Los clubes tienen la llave para contribuir a prevenir y erradicar la discriminación, pero no es algo en lo que hayan decidido avanzar”, subraya el chileno.

Los jugadores y jugadoras no se atreven a decir que sienten atracción por personas del mismo sexo pues "temen que puedan ser considerados deportistas de segunda categoría, o levantar sospechas sobre sus capacidades técnicas”. Chile tiene una ley contra la discriminación que en teoría protege a las minorías sexuales, pero en general los clubes no tienen reglamentos para ponerla en práctica. A juicio de Gómez, "tampoco ayuda que Chile siga sin reconocer la plena igualdad de derechos”. El país no ha legalizado aún el matrimonio igualitario.

Chile no es una excepción. La escasez de referentes LGBTI en el deporte profesional es una lacra presente hasta en los países con mayores niveles de aceptación social de la diversidad sexual y de género, como España o Alemania.

De acuerdo con un estudio a escala europea realizado por investigadoras de la Universidad de Colonia, en Alemania, el rechazo a la comunidad LGBTI en este ámbito se manifiesta sobre todo en forma de expresiones vejatorias y de discriminación por razón de sexualidad.

Benjamin Näßler, ganador de la última edición del concurso Mr. Gay Germany, lanzó hace unos meses la campaña "Doppelpass” para combatir la homofobia y la transfobia en el deporte. "Yo estaba en un equipo y sé lo difícil que es escuchar esas palabras cuando tienes 17 años”, dice a DW. Expresiones como "no seas maricón”, o "qué pase tan gay”, se quedan grabadas a fuego en la psicología del individuo. "No era fácil mirar hacia otro lado, ignorarlo”, recuerda Näßler.

El alemán cuenta el caso de un fotógrafo que trabajaba para un club de fútbol germano y, al dar a conocer su homosexualidad, empezó a sufrir acoso laboral sistemático. "Fue tan duro que al final acabó dejando el trabajo”, explica Näßler. Fue hace tan solo dos años.

Desde Argentina, Juan Pablo Morino, secretario de deportes de la Federación Argentina LGBT, pone el foco en el machismo que pervive en el mundo del deporte, sobre todo en el caso del fútbol. "Todas las ofensas contra un futbolista que juega mal o no pone el pie donde lo tiene que poner se relaciona con ser una nena o un puto”, dice a DW. No solo en los mismos equipos, sino también en los cánticos que se oyen desde las tribunas.

No obstante, las cosas empiezan a cambiar. Mara Gómez se convirtió recientemente en la primera jugadora trans en el plantel de un equipo de la Primera División argentina. También en Argentina, el jugador de básquetbol profesional Sebastián Vega hizo pública su homosexualidad el pasado mes de marzo.

La educación puede cambiar el mundo (y sus injusticias)

"Sabemos que en la liga mexicana hay varios gais, pero tienen que ser tapados”, dice a DW Iván Lara, de la Asociación Nacional del Deporte LGBT+ de México. Insiste en la importancia de que los clubes eduquen a su afición, "pues al fin y al cabo son empresas con una responsabilidad social”.

Al mexicano le preocupa especialmente la situación del colectivo transgénero. "La falta de reconocimiento legal de las infancias trans impide que lleguen al deporte profesional más tarde”, sostiene Lara. Pero se muestra optimista en que el cambio social abra nuevas puertas a las nuevas generaciones: "Quizás tengamos personas trans jugando, no sé, en los Juegos Olímpicos de 2028”.

Con educación, sensibilización y política, coinciden los entrevistados, algún día las puertas del deporte profesional estarán abiertas para las personas LGBTI. Algún día su visibilidad dejará de ser noticia, porque sus derechos serán una realidad. "Y el deporte es derecho humano, lo dice la Unesco”, concluye el mexicano Lara. "Queremos que nuestra comunidad también tenga ese derecho”. (dz)

