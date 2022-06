Holograma de Zelenski interviene en cuatro conferencias tecnológicas en Europa para pedir ayuda

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, apareció la semana pasada en cuatro conferencias tecnológicas europeas simultáneas a través de un holograma, donde hizo referencia a La guerra de las galaxias y a la Segunda Guerra Mundial al solicitar ayuda a las grandes empresas tecnológicas, según informes de AFP y The Next Web.

Los asistentes a la Conferencia TNW en Ámsterdam, Vivatech en París, Brilliant Minds en Estocolmo y Founders Forum en Londres tuvieron la oportunidad de escuchar a Zelenski y responder a las preguntas del público en directo.

El presidente dijo que Ucrania ofrecía a las empresas tecnológicas una oportunidad única para reconstruir el país como una democracia totalmente digital.

Pidió ayuda en los términos del préstamo-préstamo, la forma en que Estados Unidos ayudó a los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial, en la que la ayuda se ofrecía sin pago, pero con el entendimiento de que el hardware sería devuelto.

"Nosotros también derrotaremos al imperio"

"No es habitual que los presidentes o jefes de Gobierno utilicen un holograma para dirigirse a la gente, pero éste no es el único aspecto de La guerra de las galaxias que estamos poniendo en práctica", dijo.

"Nosotros también derrotaremos al imperio", dijo, comparando oblicuamente a las fuerzas rusas con los malos de la franquicia La guerra de las galaxias.

Dijo que el Gobierno expondría los detalles de un plan que crearía un Gobierno digital en una conferencia en Suiza en las próximas semanas.

"Ningún otro país del mundo ofrecerá una oportunidad semejante de utilizar las tecnologías más avanzadas a nivel estatal", dijo. "Es un experimento y una revolución digital, y la modernización del sistema actual, todo al mismo tiempo", agregó.

Ucrania se ha ganado los elogios por su uso de la tecnología durante la guerra con Rusia, utilizando las comunidades de criptomonedas para recaudar fondos e incluso apelando con éxito a Elon Musk para que suministrara la infraestructura de los servicios de Internet por satélite.

Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero y ha hecho la guerra en ciudades del este y la costa del Mar Negro, en lo que los ucranianos dicen que es un intento de destruir su país.

FEW (AFP, The Next Web)