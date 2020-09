Holanda abre ciclo con triunfo, Italia cierra racha victoriosa

En el debut de Dwight Lodeweges tras la salida de Ronald Koeman al Barcelona, Holanda se impuso por 1-0 a Polonia, este viernes (04.09.2020) en Ámsterdam, en la primera jornada de la Liga de Naciones, en la que Italia puso fin a su racha de 11 victorias consecutivas al empatar 1-1 con Bosnia.

El gol de la Oranje lo marcó el jugador del Tottenham Steven Bergwijn (61), concluyendo una buena acción colectiva.

Gracias al empate 1-1 entre Italia y Bosnia, Holanda se sitúa al frente del grupo 1 de la Liga A de la edición 2020-21 de la Liga de Naciones.

El delantero bosnio de la Roma Edin Dzeko, lejos de verse distraído por los rumores sobre su posible fichaje por la Juventus, abrió el marcador en el segundo tiempo (57) luego de un córner mal defendido por la 'Azzurra'.

"No es el momento para hablar del mercado, tengo que respetar a la selección en este momento y estos partidos que tenemos por jugar", despejó el jugador de la Roma tras el choque.

"Italia tuvo el balón pero el partido fue equilibrado. Estoy contento por el punto tras dos derrotas el año pasado", añadió, refiriéndose a la clasificación para la Eurocopa.

Los locales, más ambiciosos en el segundo acto, igualaron poco después mediante un disparo de Sensi desviado por un pie bosnio (67).

A pesar de las entradas en juego de Immobile y de Zaniolo para reforzar el ataque, los italianos se quedaron sin un duodécimo triunfo consecutivo, ofreciendo incluso una última oportunidad a Bosnia malogradada por Besic (90).

Este resultado frena a Italia, la gran ausente del Mundial-2018, que enderezó el rumbo guiada por Roberto Mancini clasificándose con brillo a la próxima Eurocopa con 10 victorias en otros tantos partidos.

"Tenía que pasar (no ganar). Pero hicimos un buen partido y lo intentamos hasta el final. El empate no cambia nada, es una pena porque era el primer partido. Lo importante es que el equipo no ha olvidado nuestro plan de juego", señaló el seleccionador italiano Roberto Mancini.

