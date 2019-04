Hinostroza se opone a su extradición porque teme por su vida

"Temía por mi vida, había recibido amenazas de muerte y además ¿cómo podía ir yo a prisión (...) donde compartiría celda con peligrosas personas que yo he condenado en 35 años de magistrado?", declaró sobre su huida el exjuez de la Corte Suprema peruana César Hinostroza. El ex juez del Supremo, señalado como el cabecilla de una mafia en el poder judicial peruano, se opuso este miércoles (10.04.2019) ante la Audiencia Nacional de España a su extradición afirmando que "no he cometido ningún delito".

El fiscal negó sus argumentaciones, ya que el delito del que se acusa al exjuez, dijo, "no es político ni fruto de una persecución política". El exjuez es señalado por la fiscalía peruana como el líder de "una organización criminal" llamada "Los Cuellos Blancos del Puerto" del Callao (vecino a Lima), conformada por magistrados y fiscales, quienes obtenían "prebendas y beneficios económicos" mediante el tráfico de sentencias y favores.

La Audiencia deberá decidir si aprueba su extradición, una decisión que puede ser recurrida, y luego el gobierno español debe dar su visto bueno, por lo que de ser aprobada, su entrega podría demorarse en concretarse varios meses. Fugado de su país el 7 de octubre del año pasado y detenido doce días más tarde en Madrid a pedido de Perú, Hinostroza denunció ser víctima de una "persecución política" y acusó al presidente peruano, Martín Vizcarra, de "grave intromisión" en otro poder del Estado. (afp/efe)

